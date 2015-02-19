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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 844845846847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:56

  tarasum написав:
  Kevin написав:ает кредитные лимиты до нуля при наличии долга по карте. В результате чего, на карте образуется неразрешённы

В мене заблокували гроші з дебетки і кинуло в мінус її, для мін платежу. Треба гасити дебетку в 0, щоб потім гроші поступили на кредитку. Відключити не можливо, напишіть їм чат, дадуть оперативно відповідь

это называется автоплатеж. Отключить можно отсутствием дебетной карты.
А вообще штука полезная при наличии з/п карты.

А Кевин пишет о какой-то другой чепухе, возможно о просрочке.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:53

Re: Райффайзен Банк

В этом банке есть возможность изменить тариф по действущей кредитке?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 21:20

Re: Райффайзен Банк

korovas2 написав:В этом банке есть возможность изменить тариф по действущей кредитке?
Да, в отделении можно поменять тариф на другой
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:24

  Chicheva написав:
korovas2 написав:В этом банке есть возможность изменить тариф по действущей кредитке?
Да, в отделении можно поменять тариф на другой

Мій досвід показує прямо протилежне. 100 днів на 2 кешбеки змінити не вдалося. Лише закриття першої і відкриття нової
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:51

  Ромасик написав:а зачем вы выбрали бабу Валю? Другие, вменяемые, не давали? :mrgreen:

Мені була важлива не так та 1000, як подивитися наскільки Валя зі своїм ІТ-мотлохом зможе її запустити і як буде відбріхуватися якщо не встигне. Мушу констатувати, що обидва мої тести Валя провалила. Ляд з ним з ІТ-шниками, рано чи пізно зроблять, а от брехня на оф.сторінці facebook в стилі "Все хорошо прекрасная маркиза" мені дуже не сподобалася.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 12:17

Добавили 2% кэшбек в аптеках сети АНЦ для карт АТБ:
Больше возможностей с картой АТБ от Райфа

Акция до конца года.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:17

  Vorlon написав:Добавили 2% кэшбек в аптеках сети АНЦ для карт АТБ:
Больше возможностей с картой АТБ от Райфа

Акция до конца года.

Кешбек фуфло, ще й брудними, але цікавий сам факт. Швидко погугливши, зв'язку між АНЦ та АТБ я не знайшов, тому логіка такої "акції" не очевидна. Чи значить це, що картка АТБ перетворюється на універсальний продукт з потенційним залученням нових партнерів?
klug
 
Повідомлень: 6491
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:31

  klug написав:
  Vorlon написав:Добавили 2% кэшбек в аптеках сети АНЦ для карт АТБ:
Больше возможностей с картой АТБ от Райфа

Акция до конца года.

Кешбек фуфло, ще й брудними, але цікавий сам факт. Швидко погугливши, зв'язку між АНЦ та АТБ я не знайшов, тому логіка такої "акції" не очевидна. Чи значить це, що картка АТБ перетворюється на універсальний продукт з потенційним залученням нових партнерів?


думаю, маркетологи обеих сторон доказывают нужность друг другу и начальству
АНЦ еще где-то видел, в привате или моно кажется
только по моей целевой группе ничего они не НЦ, а НЦ в основном Бажает Здоровья
cohan
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