Kevin написав:ает кредитные лимиты до нуля при наличии долга по карте. В результате чего, на карте образуется неразрешённы
В мене заблокували гроші з дебетки і кинуло в мінус її, для мін платежу. Треба гасити дебетку в 0, щоб потім гроші поступили на кредитку. Відключити не можливо, напишіть їм чат, дадуть оперативно відповідь
это называется автоплатеж. Отключить можно отсутствием дебетной карты. А вообще штука полезная при наличии з/п карты.
А Кевин пишет о какой-то другой чепухе, возможно о просрочке.
Ромасик написав:а зачем вы выбрали бабу Валю? Другие, вменяемые, не давали?
Мені була важлива не так та 1000, як подивитися наскільки Валя зі своїм ІТ-мотлохом зможе її запустити і як буде відбріхуватися якщо не встигне. Мушу констатувати, що обидва мої тести Валя провалила. Ляд з ним з ІТ-шниками, рано чи пізно зроблять, а от брехня на оф.сторінці facebook в стилі "Все хорошо прекрасная маркиза" мені дуже не сподобалася.
Кешбек фуфло, ще й брудними, але цікавий сам факт. Швидко погугливши, зв'язку між АНЦ та АТБ я не знайшов, тому логіка такої "акції" не очевидна. Чи значить це, що картка АТБ перетворюється на універсальний продукт з потенційним залученням нових партнерів?
Кешбек фуфло, ще й брудними, але цікавий сам факт. Швидко погугливши, зв'язку між АНЦ та АТБ я не знайшов, тому логіка такої "акції" не очевидна. Чи значить це, що картка АТБ перетворюється на універсальний продукт з потенційним залученням нових партнерів?
думаю, маркетологи обеих сторон доказывают нужность друг другу и начальству АНЦ еще где-то видел, в привате или моно кажется только по моей целевой группе ничего они не НЦ, а НЦ в основном Бажает Здоровья
wtf написав:2% довольно уныло за трату собственных средств. максимум что себе позволял за собственные это зоомагазины у кота за 20, потом 15
Да, маловато. У пумбы и Аллы по 3% в этом месяце на аптеки, у моно тоже 3%, но как партнерки. А что на счёт кешбека по рафйкарте+, бывает что-то интересное? У них же 0.5% на все + до 20% на выбранные категории.