wtf написав:2% довольно уныло за трату собственных средств. максимум что себе позволял за собственные это зоомагазины у кота за 20, потом 15
Да, маловато. У пумбы и Аллы по 3% в этом месяце на аптеки, у моно тоже 3%, но как партнерки. А что на счёт кешбека по рафйкарте+, бывает что-то интересное? У них же 0.5% на все + до 20% на выбранные категории.
интересно только 0,5% реально на все - можно, когда не за свой счет, а, например, арендаторов, оплачивать СЭПом с карты через Портмоне всякие услуги + земельный налог, к примеру
+20% нет механизма - они действительно иногда досылали бонусы на счет - но за что, по приходящим суммам так выяснитьи не удалось - в остальном не пользуюсь активно, видимо, не за что досылать
ну а если налоги убрать - уже обычные 1% на все от Кредо/ОТП выгоднее + за кредитные