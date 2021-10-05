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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:00

  lloydbanksua написав:
  wtf написав:2% довольно уныло за трату собственных средств. максимум что себе позволял за собственные это зоомагазины у кота за 20, потом 15

Да, маловато. У пумбы и Аллы по 3% в этом месяце на аптеки, у моно тоже 3%, но как партнерки.
А что на счёт кешбека по рафйкарте+, бывает что-то интересное? У них же 0.5% на все + до 20% на выбранные категории.


интересно только 0,5% реально на все - можно, когда не за свой счет, а, например, арендаторов, оплачивать СЭПом с карты через Портмоне всякие услуги + земельный налог, к примеру

+20% нет механизма - они действительно иногда досылали бонусы на счет - но за что, по приходящим суммам так выяснитьи не удалось - в остальном не пользуюсь активно, видимо, не за что досылать

ну а если налоги убрать - уже обычные 1% на все от Кредо/ОТП выгоднее + за кредитные
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:33

Віза фішка на свята дає 3 грн. за кожний літр бензину балами на ОККО (зазвичай 1,5 грн.).
Підкажіть, по картці фішбек також на свята збільшена кількість балів?
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:39

Re: Райффайзен Банк

  Serebashka написав:Підкажіть, по картці фішбек також на свята збільшена кількість балів?

Ні, по фішбек все стандартно. 2,5 при розрахунку фішбек, персональна 2 грн, і до свят Exclusive з окко пей теж 2
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:32

Виключення по мсс для Два кешбеки є де почитати?

4814 у виключеннях?
KVV
 
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