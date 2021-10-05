Райффайзен Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:00
lloydbanksua написав: wtf написав:
2% довольно уныло за трату собственных средств. максимум что себе позволял за собственные это зоомагазины у кота за 20, потом 15
Да, маловато. У пумбы и Аллы по 3% в этом месяце на аптеки, у моно тоже 3%, но как партнерки.
А что на счёт кешбека по рафйкарте+, бывает что-то интересное? У них же 0.5% на все + до 20% на выбранные категории.
интересно только 0,5% реально на все - можно, когда не за свой счет, а, например, арендаторов, оплачивать СЭПом с карты через Портмоне всякие услуги + земельный налог, к примеру
+20% нет механизма - они действительно иногда досылали бонусы на счет - но за что, по приходящим суммам так выяснитьи не удалось - в остальном не пользуюсь активно, видимо, не за что досылать
ну а если налоги убрать - уже обычные 1% на все от Кредо/ОТП выгоднее + за кредитные
cohan
Повідомлень: 3428
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:33
Віза фішка на свята дає 3 грн. за кожний літр бензину балами на ОККО (зазвичай 1,5 грн.).
Підкажіть, по картці фішбек також на свята збільшена кількість балів?
Serebashka
Повідомлень: 19
З нами з: 09.01.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 січ, 2022 21:39
Serebashka написав:
Підкажіть, по картці фішбек також на свята збільшена кількість балів?
Ні, по фішбек все стандартно. 2,5 при розрахунку фішбек, персональна 2 грн, і до свят Exclusive з окко пей теж 2
Пансер
Повідомлень: 210
З нами з: 22.09.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 14:32
Виключення по мсс для Два кешбеки є де почитати?
4814 у виключеннях?
KVV
Повідомлень: 1053
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:08
KVV написав:
Виключення по мсс для Два кешбеки є де почитати?
4814 у виключеннях?
ИМХО, это их Ще, там исключения указаны БЕЗ МСС
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche https://raiffeisen.ua/storage/files/loy ... 062021.pdf
и ваааще...
3.4. За здійснення наступних операцій Бонуси на Бонусному рахунку не відображаються:
... - інші операції, що визначаються Банком самостійно .
И точка!
Amethyst
Повідомлень: 1613
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 296 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:10
KVV написав:
Виключення по мсс для Два кешбеки є де почитати?
4814 у виключеннях?
маловероятно
cohan
Повідомлень: 3428
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:19
Amethyst написав:
ИМХО, это их Ще, там исключения указаны БЕЗ МСС
Теж спочатку прочитав цю програму заохочення, зрозуміло що комуна/квазі в прольоті, а що ще? хз...
KVV
Повідомлень: 1053
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:20
cohan написав:
маловероятно
Тобто т2ю підходить?
KVV
Повідомлень: 1053
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:54
Подскажите, кто помнит, какая у Райфа комиссия, если тянуть тянучкой другого банка с них? Пакет Райфкарта.
Stargazer212
Повідомлень: 123
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:01
Stargazer212 написав:
Подскажите, кто помнит, какая у Райфа комиссия, если тянуть тянучкой другого банка с них? Пакет Райфкарта.
Комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу Р2Р з картки Райффайзен Банку на іншу картку через сервіси інших банків/провайдерів - 1% + 5 грн.
А вообще такое быстрее нагуглить самому чем спрашивать на форуме.
antey718
Повідомлень: 724
З нами з: 03.08.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Flamingo
,
jay2004
,
Sanio
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
241
107625
102316
13690392
50592
7267984