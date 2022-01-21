Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:14
Ромасик написав:
что интересно, ликпей, при оплате нафтогаза, к примеру, карту пропускает. Не работает карта именно в п24.
Гарячка п24: Платіж на поповнення мобільного телефону забракований за рішенням інтелектуальної системи попередження шахрайства.
Рекомендуємо змінити канал платежу (Банкомат, ТСО) або на сайті мобільного оператора:
- Vodafone (МТС)
https://pay.vodafone.ua/uk/top-up
- Київстар
https://pay.kyivstar.ua/
- Lifecell
https://oplata.lifecell.ua/
Довбати чат до посиніння-хай розлочують карту. Паспортні дані і все таке. У мене була аналогічна ситуація, врятувало звернення у ФБ до СЕО Liqpay. Удачі!
Nighthawk
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Додано: Чет 20 січ, 2022 17:33
Ромасик написав:
Гарячка п24: Платіж на поповнення мобільного телефону забракований за рішенням інтелектуальної системи попередження шахрайства.
Какой-то аттракцион невиданной честности. Обычно несут любую ахинею (мы ваших попыток не видим/проблемы на стороне получателя/выпустивший банк отклоняет запросы/выпустивший банк не отвечает), но не признают, что карта заблокирована
M-Audio
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:38
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
any4key
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:48
any4key написав:
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Kevin
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:51
Kevin написав: any4key написав:
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Капец, порушують ст.55 Про банки і банківську діяльність, треба написати скаргу в НБУ ))
any4key
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:18
Kevin написав: any4key написав:
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
То есть, грейс по этой карте только до конца месяца, а потом ты платишь по кредиту, хоть это и называется страховкой). При этом, по другим кк того же аваля страховки нет. Интересно..
nickvlk1
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:28
nickvlk1 написав: Kevin написав: any4key написав:
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
То есть, грейс по этой карте только до конца месяца, а потом ты платишь по кредиту, хоть это и называется страховкой). При этом, по другим кк того же аваля страховки нет. Интересно..
Це напевно компенсується кешбеком - 20% від покупок перший місяць, потім підвищена знижка на Окко.
any4key
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:51
any4key написав: Kevin написав: any4key написав:
Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Капец, порушують ст.55 Про банки і банківську діяльність, треба написати скаргу в НБУ ))
Никто ничего не нарушает.
Банк не обязан вам выдавать кредит.
Наличие страховки - это снижение вашего кредитного риска, если вы отказались от страховки, - ваш риск для банка стал неприемлем и они кредлитную линию вам обнулили.
Применение страхзования при кредитовании как обязательной процедуры это норма. Залоговый кредит без старзоввания объекта залога вам тоже никто не выдаст. Вы знаете хоть один банк, выдающий ипотечный кредит без страхования объекта залога? Или автокредит без КАСКО?
Если вас попросят оформить страховку, чтоб вы совершили валютнообменную опрецию в кассе - это нарушение.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Суб 22 січ, 2022 08:47
IMPRINTER страхование обьекта залога предусмотрено законодательством, по крайней мере недвига.
Ромасик
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