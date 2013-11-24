Ромасик написав:Гарячка п24: Платіж на поповнення мобільного телефону забракований за рішенням інтелектуальної системи попередження шахрайства.
Какой-то аттракцион невиданной честности. Обычно несут любую ахинею (мы ваших попыток не видим/проблемы на стороне получателя/выпустивший банк отклоняет запросы/выпустивший банк не отвечает), но не признают, что карта заблокирована
any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Капец, порушують ст.55 Про банки і банківську діяльність, треба написати скаргу в НБУ ))
Никто ничего не нарушает. Банк не обязан вам выдавать кредит. Наличие страховки - это снижение вашего кредитного риска, если вы отказались от страховки, - ваш риск для банка стал неприемлем и они кредлитную линию вам обнулили. Применение страхзования при кредитовании как обязательной процедуры это норма. Залоговый кредит без старзоввания объекта залога вам тоже никто не выдаст. Вы знаете хоть один банк, выдающий ипотечный кредит без страхования объекта залога? Или автокредит без КАСКО?
Если вас попросят оформить страховку, чтоб вы совершили валютнообменную опрецию в кассе - это нарушение.
IMPRINTER Щось ви все напутали - ст.55 ч.3 - Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави – тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, тому клієнти мають право відмовитися від страховки. Адже банку заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг. Це норма статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Якщо ви берете кредит на житло, вам потрібно буде застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога статті 7 Закону України «Про страхування» та статті 8 Закону України «Про іпотеку».