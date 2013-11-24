RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк 2.8 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
158
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
127
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
133
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
92
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:14

  Ромасик написав:что интересно, ликпей, при оплате нафтогаза, к примеру, карту пропускает. Не работает карта именно в п24.

Гарячка п24: Платіж на поповнення мобільного телефону забракований за рішенням інтелектуальної системи попередження шахрайства.
Рекомендуємо змінити канал платежу (Банкомат, ТСО) або на сайті мобільного оператора:
- Vodafone (МТС) https://pay.vodafone.ua/uk/top-up
- Київстар https://pay.kyivstar.ua/
- Lifecell https://oplata.lifecell.ua/

Довбати чат до посиніння-хай розлочують карту. Паспортні дані і все таке. У мене була аналогічна ситуація, врятувало звернення у ФБ до СЕО Liqpay. Удачі!
Nighthawk
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:33

  Ромасик написав:Гарячка п24: Платіж на поповнення мобільного телефону забракований за рішенням інтелектуальної системи попередження шахрайства.

Какой-то аттракцион невиданной честности. Обычно несут любую ахинею (мы ваших попыток не видим/проблемы на стороне получателя/выпустивший банк отклоняет запросы/выпустивший банк не отвечает), но не признают, что карта заблокирована
M-Audio
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 23.03.11
Подякував: 479 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:38

Re: Райффайзен Банк

Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?
any4key
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:48

  any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?


Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Kevin
 
Повідомлень: 544
З нами з: 24.09.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:51

Re: Райффайзен Банк

Kevin написав:
  any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?


Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Капец, порушують ст.55 Про банки і банківську діяльність, треба написати скаргу в НБУ ))
any4key
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:18

  Kevin написав:
  any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?


Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.


То есть, грейс по этой карте только до конца месяца, а потом ты платишь по кредиту, хоть это и называется страховкой). При этом, по другим кк того же аваля страховки нет. Интересно..
nickvlk1
 
Повідомлень: 159
З нами з: 17.03.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 22:28

Re: Райффайзен Банк

nickvlk1 написав:
  Kevin написав:
  any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?


Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.


То есть, грейс по этой карте только до конца месяца, а потом ты платишь по кредиту, хоть это и называется страховкой). При этом, по другим кк того же аваля страховки нет. Интересно..
Це напевно компенсується кешбеком - 20% від покупок перший місяць, потім підвищена знижка на Окко.
any4key
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:51

  any4key написав:
Kevin написав:
  any4key написав:Підскажіть, при оформленні кредитки Фішбек від страховки можна відмовитися?


Нет. Если Вы расторгнете договор с Уникой, Вам обнулят кредитный лимит. Страховка является условием кредитования.
Капец, порушують ст.55 Про банки і банківську діяльність, треба написати скаргу в НБУ ))


Никто ничего не нарушает.
Банк не обязан вам выдавать кредит.
Наличие страховки - это снижение вашего кредитного риска, если вы отказались от страховки, - ваш риск для банка стал неприемлем и они кредлитную линию вам обнулили.
Применение страхзования при кредитовании как обязательной процедуры это норма. Залоговый кредит без старзоввания объекта залога вам тоже никто не выдаст. Вы знаете хоть один банк, выдающий ипотечный кредит без страхования объекта залога? Или автокредит без КАСКО?

Если вас попросят оформить страховку, чтоб вы совершили валютнообменную опрецию в кассе - это нарушение.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38332
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6107 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 08:47

IMPRINTER страхование обьекта залога предусмотрено законодательством, по крайней мере недвига.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4048
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:36

IMPRINTER
Щось ви все напутали - ст.55 ч.3 - Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Банк може запропонувати клієнту застрахувати предмет застави – тобто авто. Така страховка називається КАСКО. Вона не є обов’язковою, тому клієнти мають право відмовитися від страховки. Адже банку заборонено вимагати від клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової умови надання банківських послуг. Це норма статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Якщо ви берете кредит на житло, вам потрібно буде застрахувати квартиру чи будинок, які є предметом іпотеки. Це вимога статті 7 Закону України «Про страхування» та статті 8 Закону України «Про іпотеку».
any4key
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 847848849850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: any4key, Oktawa і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10264, 10265, 10266
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102658 13867597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 10:30
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5066, 5067, 5068
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50678 7383583
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 січ, 2022 15:11
cohan
Банк Січ 1 ... 47, 48, 49
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
489 155633
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 січ, 2022 13:41
Igneus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.