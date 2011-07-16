Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "розумні" контактні лінзи
Дивися повний текст Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "розумні" контактні лінзи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2013 08:31
Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "роз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "розумні" контактні лінзи.
Додано: Пон 18 гру, 2023 15:12
Найкращі корейсьькі лінзи для очей Comfort Line
|