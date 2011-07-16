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Корейські вчені розробляють
альтернативу Google Glass - "роз

Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "роз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2013 08:31

Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "роз

Пропонуємо до обговорення:
Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "розумні" контактні лінзи

Дивися повний текст Корейські вчені розробляють альтернативу Google Glass - "розумні" контактні лінзи.
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Найкращі корейсьькі лінзи для очей Comfort Line https://territoriyalinz.com.ua/uk/17-li ... -line.html
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