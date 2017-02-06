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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 67
1. більше 10 000 долл. екв./міс
7%
5
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
10
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
13
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
13
7. 1 000 долл. екв./міс
16%
11
8. 750 долл. екв./міс
7%
5
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:13

  big539 написав:Отличная идея! У друга моего старшего сына отец - коваль (кузнец). Думаю имеет смысл заказать ему КОВАННУЮ рамку для столика!!! 8)

Лайфхак. Покупаете машинку Зингер на кованном основании за 300-400 гривен и прикручиваете столешницу. Основания иногда попадаются достаточно красивые, но будет ли это подходить к Вашему интерьеру?
Типа такого.
https://www.olx.ua/obyavlenie/shveynaya ... 6f548b321a
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:36

Долярчик закусывать надо! (с)
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 18:39

  big539 написав:Долярчик закусывать надо! (с)


У него 7 дней абсолютной трезвости.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 19:03

  Vlad442 написав:
  big539 написав:Отличная идея! У друга моего старшего сына отец - коваль (кузнец). Думаю имеет смысл заказать ему КОВАННУЮ рамку для столика!!! 8)

Лайфхак. Покупаете машинку Зингер на кованном основании за 300-400 гривен и прикручиваете столешницу. Основания иногда попадаются достаточно красивые, но будет ли это подходить к Вашему интерьеру?
Типа такого.
https://www.olx.ua/obyavlenie/shveynaya ... 6f548b321a

100%. Если в дизайн впишется, то идея просто суперовая. Купить к ней столешку дубовый щит, обработать масло воск (по совету форумчан). Всё, практически антивандальная дизайнерская вещь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:47

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  big539 написав:Отличная идея! У друга моего старшего сына отец - коваль (кузнец). Думаю имеет смысл заказать ему КОВАННУЮ рамку для столика!!! 8)

Лайфхак. Покупаете машинку Зингер на кованном основании за 300-400 гривен и прикручиваете столешницу. Основания иногда попадаются достаточно красивые, но будет ли это подходить к Вашему интерьеру?
Типа такого.
https://www.olx.ua/obyavlenie/shveynaya ... 6f548b321a

100%. Если в дизайн впишется, то идея просто суперовая. Купить к ней столешку дубовый щит, обработать масло воск (по совету форумчан). Всё, практически антивандальная дизайнерская вещь.


А чем столешница из...столешницы плоха?
Для арендаторов, ессесно.
Если и убили ее (что надо уметь) - купил новую, копейки.
Я у себя дома (да-да, каюсь, у меня столешница ДСП-шная, правда нормального производителя) разве что мясо не отбивал прямо на ней. 10 лет - все Ок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:09

  big539 написав:Посоветуйте неубиваемый столик на кухню в хату под сдачу в аренду. Желательно чтобы был неколхозного вида, ремонт будет современный, но без претензий на выйепон. Стол нужен небольшой и НЕРАСКЛАДНОЙ. Основное требование - неубиваемость.


Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:49

  rjkz написав:А чем столешница из...столешницы плоха?
Для арендаторов, ессесно.
Если и убили ее (что надо уметь) - купил новую, копейки.
Я у себя дома (да-да, каюсь, у меня столешница ДСП-шная, правда нормального производителя) разве что мясо не отбивал прямо на ней. 10 лет - все Ок.

Можно и её, но, думаю щит выйдет так же по цене, а вид на 100% подороже.

если даже брать толщину столешки 30, а именно они подешевле, то
1. придётся брать всю столешку
2. надо закромковать
3. интересная расцветка стоит куда дороже самых дешёвых вариантов, а старт где то от 1000 (могу ошибиться)
4. не поддаётся реставрации
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 02:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Тему или в "для тех кто делает или планирует ремонт" нужно переименовывать или переносить в новосозданную с аналогичным названием последнее, не?
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 02:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

не.
Всё просто.
big539
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