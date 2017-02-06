Лайфхак. Покупаете машинку Зингер на кованном основании за 300-400 гривен и прикручиваете столешницу. Основания иногда попадаются достаточно красивые, но будет ли это подходить к Вашему интерьеру?
Типа такого.
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Додано: Суб 23 гру, 2017 18:13
Лайфхак. Покупаете машинку Зингер на кованном основании за 300-400 гривен и прикручиваете столешницу. Основания иногда попадаются достаточно красивые, но будет ли это подходить к Вашему интерьеру?
Типа такого.
Додано: Суб 23 гру, 2017 18:39
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:03
100%. Если в дизайн впишется, то идея просто суперовая. Купить к ней столешку дубовый щит, обработать масло воск (по совету форумчан). Всё, практически антивандальная дизайнерская вещь.
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:47
А чем столешница из...столешницы плоха?
Для арендаторов, ессесно.
Если и убили ее (что надо уметь) - купил новую, копейки.
Я у себя дома (да-да, каюсь, у меня столешница ДСП-шная, правда нормального производителя) разве что мясо не отбивал прямо на ней. 10 лет - все Ок.
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:09
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 23 гру, 2017 23:49
Можно и её, но, думаю щит выйдет так же по цене, а вид на 100% подороже.
если даже брать толщину столешки 30, а именно они подешевле, то
1. придётся брать всю столешку
2. надо закромковать
3. интересная расцветка стоит куда дороже самых дешёвых вариантов, а старт где то от 1000 (могу ошибиться)
4. не поддаётся реставрации
Додано: Нед 24 гру, 2017 02:15
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тему или в "для тех кто делает или планирует ремонт" нужно переименовывать или переносить в новосозданную с аналогичным названием последнее, не?
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Нед 24 гру, 2017 02:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
не.
Всё просто.
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