Додано: Пон 25 гру, 2017 13:29

Vlad442 написав: rjkz написав: Итого - общий уровень зп вырос, но на рынке аренды это сказалось не в прямой зависимости как это было раньше из-за диверсификации миграционных потоков и выросшего предложения. Итого - общий уровень зп вырос, но на рынке аренды это сказалось не в прямой зависимости как это было раньше из-за диверсификации миграционных потоков и выросшего предложения.

Рост зарплат, даже по статистике, значительно опережает рост аренды. Следовательно 18-ый год вполне может стать годом бума цен на аренду.

Рынок инерционный. Мало кто из арендодателей пристально следит за ситуацией на рынке. Живут и хорошо. Подняли на 10, максимум 20%, а поднять пропорционально росту зарплат у арендодателя рука не поднимается или фантазии представить такие цифры нет.

Что касается оттока-притока, стройки, думаю, что в Киеве примерный паритет, поэтому этот фактор не является определяющим. Рост зарплат, даже по статистике, значительно опережает рост аренды. Следовательно 18-ый год вполне может стать годом бума цен на аренду.Рынок инерционный. Мало кто из арендодателей пристально следит за ситуацией на рынке. Живут и хорошо. Подняли на 10, максимум 20%, а поднять пропорционально росту зарплат у арендодателя рука не поднимается или фантазии представить такие цифры нет.Что касается оттока-притока, стройки, думаю, что в Киеве примерный паритет, поэтому этот фактор не является определяющим.

1. Может стать - а может не стать. Кратный рост вводимого в эксплуатацию жилья - это не хухры-мухры. Кроме того, население как минимум не растет. Пожуем - увидим. Но 18-й - предвыборный год - пеця из офшоров бабло в Украину вливает - типа "покращенняперемогамыздобулы" - может быть и рост. После выборов будет очередной обвал.2. Тут согласен, хотя, 20% - это уже рыночный рост. У меня знакомые снимали тьму лет у тетки какой-то 1к хрущ у метро с ремонтом за 2 тысячи, потом не выдержали сами - стали платить 3, потом сами сняли себе другую квартиру, а ту продолжают оплачивать - там родственников поселили. Другие уже который год за 3,5 2к с ремонтом 80-х на венике снимают.3. Паритета нет. Просто еще на рынок не вышли все свежесданные новострои, а самое главное - еще не сданные. И надо понимать, что среди инвестировавших "для себя" - финансовосостоятельные арендаторы, то есть на рынке аренды остается больше бедноты. Это явно не в пользу роста ставок. А уж проинвестированные под аренду - это прямая конкуренция. И явно, это лучше будет предложение, чем хрущи.Кроме того, Польша планирует увеличить квоты на прием заробитчан из Украины. Канада всячески стимулирует миграцию, а там украинская диаспора 8-я по численности и в ближайшие годы вполне может выйти на 5-е место. А это все - минус с рынка аренды Киева, откуда-бы в ту Польшу или Канаду не ехали - если люди готовы переезжать, то они выбрали яно НЕ Киев.