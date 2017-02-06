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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 71
1. більше 10 000 долл. екв./міс
7%
5
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
13
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
13
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Итого - общий уровень зп вырос, но на рынке аренды это сказалось не в прямой зависимости как это было раньше из-за диверсификации миграционных потоков и выросшего предложения.

Рост зарплат, даже по статистике, значительно опережает рост аренды. Следовательно 18-ый год вполне может стать годом бума цен на аренду.
Рынок инерционный. Мало кто из арендодателей пристально следит за ситуацией на рынке. Живут и хорошо. Подняли на 10, максимум 20%, а поднять пропорционально росту зарплат у арендодателя рука не поднимается или фантазии представить такие цифры нет.
Что касается оттока-притока, стройки, думаю, что в Киеве примерный паритет, поэтому этот фактор не является определяющим.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:29

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Итого - общий уровень зп вырос, но на рынке аренды это сказалось не в прямой зависимости как это было раньше из-за диверсификации миграционных потоков и выросшего предложения.

Рост зарплат, даже по статистике, значительно опережает рост аренды. Следовательно 18-ый год вполне может стать годом бума цен на аренду.
Рынок инерционный. Мало кто из арендодателей пристально следит за ситуацией на рынке. Живут и хорошо. Подняли на 10, максимум 20%, а поднять пропорционально росту зарплат у арендодателя рука не поднимается или фантазии представить такие цифры нет.
Что касается оттока-притока, стройки, думаю, что в Киеве примерный паритет, поэтому этот фактор не является определяющим.


1. Может стать - а может не стать. Кратный рост вводимого в эксплуатацию жилья - это не хухры-мухры. Кроме того, население как минимум не растет. Пожуем - увидим. Но 18-й - предвыборный год - пеця из офшоров бабло в Украину вливает - типа "покращенняперемогамыздобулы" - может быть и рост. После выборов будет очередной обвал.
2. Тут согласен, хотя, 20% - это уже рыночный рост. У меня знакомые снимали тьму лет у тетки какой-то 1к хрущ у метро с ремонтом за 2 тысячи, потом не выдержали сами - стали платить 3, потом сами сняли себе другую квартиру, а ту продолжают оплачивать - там родственников поселили. Другие уже который год за 3,5 2к с ремонтом 80-х на венике снимают.
3. Паритета нет. Просто еще на рынок не вышли все свежесданные новострои, а самое главное - еще не сданные. И надо понимать, что среди инвестировавших "для себя" - финансовосостоятельные арендаторы, то есть на рынке аренды остается больше бедноты. Это явно не в пользу роста ставок. А уж проинвестированные под аренду - это прямая конкуренция. И явно, это лучше будет предложение, чем хрущи.
Кроме того, Польша планирует увеличить квоты на прием заробитчан из Украины. Канада всячески стимулирует миграцию, а там украинская диаспора 8-я по численности и в ближайшие годы вполне может выйти на 5-е место. А это все - минус с рынка аренды Киева, откуда-бы в ту Польшу или Канаду не ехали - если люди готовы переезжать, то они выбрали яно НЕ Киев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:20

  rjkz написав:1. Может стать - а может не стать. Кратный рост вводимого в эксплуатацию жилья - это не хухры-мухры. Кроме того, население как минимум не растет. Пожуем - увидим. Но 18-й - предвыборный год - пеця из офшоров бабло в Украину вливает - типа "покращенняперемогамыздобулы" - может быть и рост. После выборов будет очередной обвал.
3. Паритета нет. Просто еще на рынок не вышли все свежесданные новострои, а самое главное - еще не сданные. И надо понимать, что среди инвестировавших "для себя" - финансовосостоятельные арендаторы, то есть на рынке аренды остается больше бедноты. Это явно не в пользу роста ставок. А уж проинвестированные под аренду - это прямая конкуренция. И явно, это лучше будет предложение, чем хрущи.

И опять же мы приходим к понятию трёх Л
Вы тоже хрущи и прочий совкошлак не сбрасывайте, главное это местность. На соседней ветке обсуждали условную сталинку на Дружбы Народов и новострой в какой нить Патриотике (тиражом 10 000 квартир, с перспективой продолжения в ещё 42 дома).

Масштабы строительства в классе эконом/комфорт просто поражают. Тем более об успешной бизнес модели - "квартира под аренду" не говорит только ленивый, и под это дело выкупаются даже заокружные поля.

Думаю, ссылаясь на ваши пункты 1. и 3., взрывного роста на аренду квартир находящихся на отдалённых станциях метро, в жилых комплексах с большим тиражом мы не увидим. Возможно подрастут ещё чуть чуть и всё (провожу аналогию с москвой, где невероятное количество гвностроя в ипенях на миллионы кв метров опустили цену аренды до, невероятных по меркам москвы, 600уе возле метро).

А вот центр по аренде думаю ещё приподнимется. Поэтому сейчас бы пожертвовал бы выгодностью в пользу эксклюзивности, это если о будущем.
hume
 
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