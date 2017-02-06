Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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kingkongovets написав:rjkz так вы сами то в центре жили?) у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступности а в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсь вообще идеальная жизнь в городе - это когда тебе не нужна машина, или нужна очень редко
Мда. Что Вам сказать? Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею. Вообще - я именно что "коренной" киевлянин. Моя прабабушка жила на ...Банковой, бабушка на Златоустовской, практически возле цирка, я на Татарке вырос и жил не так еще давно. Это центр или не совсем? В общем - все дальше от центра забираюсь, но пока еще в Киеве.
kingkongovets написав:rjkz так вы сами то в центре жили?) у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступности а в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсь вообще идеальная жизнь в городе - это когда тебе не нужна машина, или нужна очень редко
Мда. Что Вам сказать? Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею. Вообще - я именно что "коренной" киевлянин. Моя прабабушка жила на ...Банковой, бабушка на Златоустовской, практически возле цирка, я на Татарке вырос и жил не так еще давно. Это центр или не совсем? В общем - все дальше от центра забираюсь, но пока еще в Киеве.
а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить) я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могу я вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав:а мне сейчас уже не важно - я знаю что БОЛЬШИНСТВО проголосует за очередного олигарха или его пешку. В момент выборов если и буду голосовать - буду думать. Но мой кандилат ТОЧНО не пройдет.
Я не вижу смысла голосовать за того, кто - или точно не пройдет - или не имеет поддержки, не умеет договариваться и в итоге будет неспособен что-либо сделать, т.к. будет блокирован оппозицией, парламентом, я уж не говорю о стерперах в системе. Именно потому в 2014 порох выглядел лучшим вариантом из имеющихся, несмотря на многие и очевидные недостатки такого выбора. Но даже если убрать вышеприведенные критерии - кандидатуры с привлекательной концепцией внешней и внутренней политики, даже если не говорить только о тех, кто баллотировался, а о всех, кто так или иначе присутствовал в информпространстве, я не видел. Гриценко сразу вызывал стойкое отвращение, и имхо был бы в разы худший вариант даже чем Порох - одна демагогия и популизм, и, пусть простят меня военнослужащие, но имхо штабному солдафону не место на таких позициях, и от экономики их надо держать подальше
kingkongovets написав:rjkz я и не сомневался шо вы никого не назовете) потому шо и пороха мы не заслуживаем, а унылое чмо гриценко просрет все полимеры в течении 5 секунд в том то и дело, шо никакого конструктива в вашей и ваших единомышленников позиции нет - один эмоциональный деструктив
про "достойный отпор" саакашвили слышать от человека, с 12ти лет увлекающегося историей военных конфликтов немного удивительно
зы: майдан был поначалу против отказа ассоциации с ес, а потом против беспредела беркутни про олигархов - это уже потом кремлевские боты запели порох играл свою игру, как и все тогда, но инициатором он явно не был
а вообще изначально весь движ был из-за трубы, а вы - геополитика...
А некого называть. Вам нравится порох - Ваше дело. Мне- нет. Остальное - Ваше право так думать. Про Саакашвили - это было с его стороны эмоциональное, не умное сопротивление. При чем тут мой интерес к политике с 12 лет? Начало войны в Грузии я вообще "проспал". 2008 год - "жатва". Бабло зарабатывалось - ящик некогда было смотреть.
rjkz написав:Открою маленький секрет - не всем НРАВИТСЯ жить в центре. Из моих "ипеней" до центра минут 20 на общественном транспорте (до метро+метро) и минут от 15 до....бесконечности на машине. Оптимально 3 минуты на машине до метро + 15 минут на метро. Но я туда стараюсь не ездить без крайней необходимости. Нафига? Все что мне надо находится в 10 минус километровой доступности. Природа, тишина и спокойствие. Но для аренды надо шота жесткое, типа просп.Победы . Из моего дома многие переехали в ПМ и Липинку или в "багати села" в свои дома - там те-же условия, только еще дальше "ОТ ЦЕНТРА". Но это-же не сдавать - это жить.
Мы же об аренде говорим, так что личные предпочтения каждый должен оставить при себе. Мне, например, нравится Оазис на Оболони, но покупать под аренду по цене центра затея так себе. Хотя знаю, что улетает на ура.
rjkz написав: А некого называть. Вам нравится порох - Ваше дело. Мне- нет. Остальное - Ваше право так думать. Про Саакашвили - это было с его стороны эмоциональное, не умное сопротивление. При чем тут мой интерес к политике с 12 лет? Начало войны в Грузии я вообще "проспал". 2008 год - "жатва". Бабло зарабатывалось - ящик некогда было смотреть.
мне с порохом детей не крестить и на святого я его канонизировать тоже не собираюсь, зато считаю шо лучшей кандидатуры на сегодня нет и втупую валить власть не имея альтернативы в данных условиях - нууу... не хочу материться не очень скажем так умно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав: А некого называть. Вам нравится порох - Ваше дело. Мне- нет. Остальное - Ваше право так думать. Про Саакашвили - это было с его стороны эмоциональное, не умное сопротивление. При чем тут мой интерес к политике с 12 лет? Начало войны в Грузии я вообще "проспал". 2008 год - "жатва". Бабло зарабатывалось - ящик некогда было смотреть.
мне с порохом детей не крестить и на святого я его канонизировать тоже не собираюсь, зато считаю шо лучшей кандидатуры на сегодня нет и втупую валить власть не имея альтернативы в данных условиях - нууу... не хочу материться не очень скажем так умно
Порох уже так заигрался, что на днях немецкие друзья заявление сделали - "либо бабло, либо политика". До этого штаты заявление сделали касательно НАБУ. В общем некрасиво как то перед иностранными коллегами.
rjkz написав:Faceless Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду Что имеет риелтор с купли-продажи? Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками). В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн. Причем затраты времени, а также риски несоизмеримы.
Откорректирую исходя из наблюдений. Риэлтор, у которого хотя бы в месяц сделка- работает в агентстве, и на руки получает 2% максимум (это с 5%, с "половины"-вдвое меньше) со средней стоимости до 50тыс. Частник заработает чистыми 2.5%, на объектах дороже меньше, но не факт, что у него будут ежемесячные эксклюзивы и сделки. По аренде то же самое- в агентстве наверное 10 сделок не вопрос, только комиссия не с них не 60, а 30, и минимум половину (имхо, не знаю) отдаст агентству. Есть единичные риэлторы, которые зарабатывают значительно больше, но это или особы, скажем так, изначально вращающиеся в богатой ЦА, или например риэлторы, которым случайно достался перспективный клиент, который продолжает работать с ними. Насколько знаю, скромная барышня, обслуживавшая одного знакомого ударника каптруда, через пару-тройку лет и сделок пошла в салон за Прадо. Я думаю, что в агентствах возможно произошел переток некоторой части персонала в аренду, а фрилансеры как работали почти поголовно за двумя станками, думаю так и продолжают.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
kingkongovets написав:rjkz так вы сами то в центре жили?) у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступности а в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсь вообще идеальная жизнь в городе - это когда тебе не нужна машина, или нужна очень редко
Мда. Что Вам сказать? Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею. Вообще - я именно что "коренной" киевлянин. Моя прабабушка жила на ...Банковой, бабушка на Златоустовской, практически возле цирка, я на Татарке вырос и жил не так еще давно. Это центр или не совсем? В общем - все дальше от центра забираюсь, но пока еще в Киеве.
а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить) я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могу я вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме)
Да не хочу в центре. Мне в моем доме более чем комфортно. Мне нравится парк рядом с домом - я там с детьми гуляю, на озере уток кормим, чистым воздухом дышим. Все что нам надо - в пешей доступности есть, но то что мы выбираем - ездим на машине. Так я итак везде езжу на машине. Даже если рядом. А в центре проблемы с парковками, пробками, шум. Наверное, кто чем владеет - то уже и не ценит. Я мог на Дмитриевской влезть в новострой, но не захотел именно из=за того что центр. В этом году был там у бывших клиентов - они окна летом боятся открыть - сразу и пыль и смрад и шум. Нафиг надо? А у меня окна на парк выходят и из-за высокого этажа вид - до горизонта. Летом, когда деревья зеленые - как зеленое море. В центре это есть? Нет? А что в центре классного?