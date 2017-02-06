Додано: Пон 25 гру, 2017 23:40

kingkongovets написав: rjkz написав: kingkongovets написав: rjkz

так вы сами то в центре жили?)

у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступности

а в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсь

вообще идеальная жизнь в городе - это когда тебе не нужна машина, или нужна очень редко так вы сами то в центре жили?)у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступностиа в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсьвообще идеальная жизнь в городе - это когда тебе не нужна машина, или нужна очень редко



Мда.

Что Вам сказать?

Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею.

Вообще - я именно что "коренной" киевлянин. Моя прабабушка жила на ...Банковой, бабушка на Златоустовской, практически возле цирка, я на Татарке вырос и жил не так еще давно. Это центр или не совсем? В общем - все дальше от центра забираюсь, но пока еще в Киеве. Мда.Что Вам сказать?Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею.Вообще - я именно что "коренной" киевлянин. Моя прабабушка жила на ...Банковой, бабушка на Златоустовской, практически возле цирка, я на Татарке вырос и жил не так еще давно. Это центр или не совсем? В общем - все дальше от центра забираюсь, но пока еще в Киеве.



а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить)

я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могу

я вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме) а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить)я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могуя вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме)

Да не хочу в центре. Мне в моем доме более чем комфортно.Мне нравится парк рядом с домом - я там с детьми гуляю, на озере уток кормим, чистым воздухом дышим. Все что нам надо - в пешей доступности есть, но то что мы выбираем - ездим на машине. Так я итак везде езжу на машине. Даже если рядом. А в центре проблемы с парковками, пробками, шум.Наверное, кто чем владеет - то уже и не ценит. Я мог на Дмитриевской влезть в новострой, но не захотел именно из=за того что центр. В этом году был там у бывших клиентов - они окна летом боятся открыть - сразу и пыль и смрад и шум. Нафиг надо?А у меня окна на парк выходят и из-за высокого этажа вид - до горизонта. Летом, когда деревья зеленые - как зеленое море. В центре это есть? Нет? А что в центре классного?