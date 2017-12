Додано: Пон 25 гру, 2017 22:17

rjkz написав: kingkongovets написав: rjkz

так вы сами то в центре жили?)

у меня вот все в 10-ти минутной пешей доступности

а в "багатых сэлах" я тоже жил - вот это точно на оочень большого любителя, я им как оказалось не являюсь

Мда.

Что Вам сказать?

Я жил значительно ближе к центру раньше. От того, что переехал - ни на йоту не жалею.

а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить)

я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могу

я вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме) а вы попробуйте в центре да еще и рядом с метро пожить)я в первом поколении киевлянин, но жил много где и сравнить могуя вон с хьюмом все спорю - мне на героев сталинграда не понравилось, а он там кайфовал - а жили в одном доме)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.