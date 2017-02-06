Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:а мне сейчас уже не важно - я знаю что БОЛЬШИНСТВО проголосует за очередного олигарха или его пешку. В момент выборов если и буду голосовать - буду думать. Но мой кандилат ТОЧНО не пройдет.
Я не вижу смысла голосовать за того, кто - или точно не пройдет - или не имеет поддержки, не умеет договариваться и в итоге будет неспособен что-либо сделать, т.к. будет блокирован оппозицией, парламентом, я уж не говорю о стерперах в системе. Именно потому в 2014 порох выглядел лучшим вариантом из имеющихся, несмотря на многие и очевидные недостатки такого выбора. Но даже если убрать вышеприведенные критерии - кандидатуры с привлекательной концепцией внешней и внутренней политики, даже если не говорить только о тех, кто баллотировался, а о всех, кто так или иначе присутствовал в информпространстве, я не видел. Гриценко сразу вызывал стойкое отвращение, и имхо был бы в разы худший вариант даже чем Порох - одна демагогия и популизм, и, пусть простят меня военнослужащие, но имхо штабному солдафону не место на таких позициях, и от экономики их надо держать подальше
Не готов спорить. Я и не думал за Гриценко голосовать. Это так - взгляд назад, если не порох. Поэтому и сомневаюсь в будущем страны. С такими как порох - оно явно не "светлое".
rjkz написав:Открою маленький секрет - не всем НРАВИТСЯ жить в центре. Из моих "ипеней" до центра минут 20 на общественном транспорте (до метро+метро) и минут от 15 до....бесконечности на машине. Оптимально 3 минуты на машине до метро + 15 минут на метро. Но я туда стараюсь не ездить без крайней необходимости. Нафига? Все что мне надо находится в 10 минус километровой доступности. Природа, тишина и спокойствие. Но для аренды надо шота жесткое, типа просп.Победы . Из моего дома многие переехали в ПМ и Липинку или в "багати села" в свои дома - там те-же условия, только еще дальше "ОТ ЦЕНТРА". Но это-же не сдавать - это жить.
Мы же об аренде говорим, так что личные предпочтения каждый должен оставить при себе. Мне, например, нравится Оазис на Оболони, но покупать под аренду по цене центра затея так себе. Хотя знаю, что улетает на ура.
Так я вроде отвечал на пост, что живут в аренде во всяком г.не, чтобы потом купить во всяких новостроев ипеней и реакцию на это, что мол, люди привыкли жить в ипенях. Ну вот и пишу как жить в ипенях. Хотя для меня ПМ и Липинка - это уж совсем ипеня, но многие из моего дома туда переехали и им нравится.
rjkz написав: А некого называть. Вам нравится порох - Ваше дело. Мне- нет. Остальное - Ваше право так думать. Про Саакашвили - это было с его стороны эмоциональное, не умное сопротивление. При чем тут мой интерес к политике с 12 лет? Начало войны в Грузии я вообще "проспал". 2008 год - "жатва". Бабло зарабатывалось - ящик некогда было смотреть.
мне с порохом детей не крестить и на святого я его канонизировать тоже не собираюсь, зато считаю шо лучшей кандидатуры на сегодня нет и втупую валить власть не имея альтернативы в данных условиях - нууу... не хочу материться не очень скажем так умно
Так я вроде как к новому майдану и не призываю. Я и прошлый-то поддерживал чисто эмоционально. Умом-же понимал - будет ж.па. Она собственно и случилась. Потом уже пришло понимание, что и с Майданом нас развели как котят. Это конечно никак не умоляет того, что люди сделали и делают. Это как в цитате, которую приписывают Бисмарку, правда, я ее кроме как в русскоязычном варианте не нашел как ни старался. Может это и не его. "Революции замышляют гении, осуществляют романтики, а к власти приходят проходимцы". Ксати, если мне кто-то поможет в этом вопросе - буду благодарен. Желательно ссылку на не русский сегмент интернета.
rjkz в центре хорошо то, шо чувствуешь себя в Киеве, ощущаешь себя киевлянином и не зависишь от пробок ну и плюшки все на расстоянии вытянутой руки, машиной пользуюсь один-два раза в неделю, а летом так почти и не пользуюсь у меня родители на лесном в новом доме с видом на лес до горизонта живут - тоска тоской, а зимой так вообще депрессуха повторюсь - у меня была возможность повыбирать и посравнивать, поэтому я и говорю шо центр рулит а родители как получили квартиру на лесном в 75ом, так там и живут, ну разве шо в 2007ом в новый дом там же переехали - довольны, че а я там еле 10 лет выдержал от звонка до звонка пока в школе учился
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 26 гру, 2017 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав:Faceless Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду Что имеет риелтор с купли-продажи? Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками). В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн. Причем затраты времени, а также риски несоизмеримы.
Откорректирую исходя из наблюдений. Риэлтор, у которого хотя бы в месяц сделка- работает в агентстве, и на руки получает 2% максимум (это с 5%, с "половины"-вдвое меньше) со средней стоимости до 50тыс. Частник заработает чистыми 2.5%, на объектах дороже меньше, но не факт, что у него будут ежемесячные эксклюзивы и сделки. По аренде то же самое- в агентстве наверное 10 сделок не вопрос, только комиссия не с них не 60, а 30, и минимум половину (имхо, не знаю) отдаст агентству. Есть единичные риэлторы, которые зарабатывают значительно больше, но это или особы, скажем так, изначально вращающиеся в богатой ЦА, или например риэлторы, которым случайно достался перспективный клиент, который продолжает работать с ними. Насколько знаю, скромная барышня, обслуживавшая одного знакомого ударника каптруда, через пару-тройку лет и сделок пошла в салон за Прадо. Я думаю, что в агентствах возможно произошел переток некоторой части персонала в аренду, а фрилансеры как работали почти поголовно за двумя станками, думаю так и продолжают.
Я все-же прав, судя по всему - Вам аватарка Антоши Чехонте вполне подойдет. Из докризисного - барышне из агентства за удачный вариант мой клиент купил Мазду 3.
rjkz написав:Так я вроде отвечал на пост, что живут в аренде во всяком г.не, чтобы потом купить во всяких новостроев ипеней и реакцию на это, что мол, люди привыкли жить в ипенях. Ну вот и пишу как жить в ипенях. Хотя для меня ПМ и Липинка - это уж совсем ипеня, но многие из моего дома туда переехали и им нравится.
То есть вы отменяете правило трёх Л? или где нужно брать под аренду? так как центр вы вроде как забраковали (который в моём понимании и входит в правило трёх Л).
little_wanderer написав:Насчет востребованности центра что могу сказать. Я как киевлянин в первом поколении при выборе варианта под аренду фильтровал варианты по таким приоритетам: 1. Локация - пешком до метро 5-10мин 2. Кол-во комнат под состав семьи. Дальше смотрел на цену и состояние ремонта. При приемлемом варианте брал. Центр вообще не смотрел, т.к. не хотел переплачивать т.к хотел поскорее накопить на свое. При 5 мин до метро вопрос ЛЛЛ не стоял. Потому Патриотика ПА300 в месяц vs Серебряная миля ПА600 - однозначно брал бы Патриотику. И все мои знакомые понаехи поступали точно так же (причем даже те кто норм. зарабатывал и сейчас уже имеют в собственности жилье в всяких Парковых мистах и ездят на Альфа ромео). Ну вот никто центр не брал. Вообще. Некоторые в таком шлаке жили, что волосы шевелились от ужаса, а потом покупали такие дорогие квартиры и машины, что волосы шевелились от неожиданности. Ну вот есть такая черта в украинцах, они могут отдать большие деньги за СВОЕ, но не готовы отдавать большие деньги за ЧУЖОЕ. Потому привязка стоимости центра к окраинам возле метро думаю таки будет весьма ощутимая.
Правильно подмечено. Люди готовы переплачивать за СВОЕ, но отдавать ленлорду за аренду жаба давит. Джип видно, Айфон можно покрутить в руках, показать друзьям квартиру, за которую ты ежемесячно отдаешь кучу денег - тут скорее не позавидуют, а посчитают идиотом.
rjkz написав:Я смортрю, что надо бежать от мест массовой застройки - нафига иметь тьму конкурентов в Патриотике или Эврике?
Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива. а) Рентабельность аренды в среднем сегменте выше, головной боли с контингентом, простоев и затрат на поддержание меньше. Цена аренды отражает реальные потребительские характеристики квартиры, цена продажи амбиции. Улицы забиты машинами за овер 50 тыс, но даже нового Прадика в такси не увидишь, потому что за него не готовы платить. б) В результате кризиса квартиры в центре просели слабей, чем окраины. Более денежный контингент не сбрасывает их по дешевке, тогда как спальники продают по чем дают. Когда будет отскок элитка будет расти меньше рынка, как меньше падала.
Не претендую на истину в последней инстанции, но лично я так вижу рынок. Фиат владеет Феррари, а не наоборот.