antonivs3 написав:

rjkz написав: Faceless

Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на аренду

Что имеет риелтор с купли-продажи?

Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками).

В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн.

Причем затраты времени, а также риски несоизмеримы.

Я думаю АН сейчас переключились с купли-продажи на арендуЧто имеет риелтор с купли-продажи?Допустим в среднем 2,5 % со средней стоимости 70тысяч долларов - итого 1750 долларов или 14000 грн, позвольте мне предположить что на одного риелтора В СРЕДНЕМ приходится 1 сделка в месяц (понятно, что кто-то заключает 20, а кто-то ниодной - не надо в меня тапками).В то-же время куча риелтеров заключает в месяц до десятка договоров аренды на КРЖН - если предположить, что СРЕДНЯЯ арендная ставка ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ договорам 6000грн (одно, двух и трех комнатные массового сегмента), то заработок риелтера составит порядка 60 000грн.Причем затраты времени, а также риски несоизмеримы.

Откорректирую исходя из наблюдений.Риэлтор, у которого хотя бы в месяц сделка- работает в агентстве, и на руки получает 2% максимум (это с 5%, с "половины"-вдвое меньше) со средней стоимости до 50тыс. Частник заработает чистыми 2.5%, на объектах дороже меньше, но не факт, что у него будут ежемесячные эксклюзивы и сделки.По аренде то же самое- в агентстве наверное 10 сделок не вопрос, только комиссия не с них не 60, а 30, и минимум половину (имхо, не знаю) отдаст агентству.Есть единичные риэлторы, которые зарабатывают значительно больше, но это или особы, скажем так, изначально вращающиеся в богатой ЦА, или например риэлторы, которым случайно достался перспективный клиент, который продолжает работать с ними. Насколько знаю, скромная барышня, обслуживавшая одного знакомого ударника каптруда, через пару-тройку лет и сделок пошла в салон за Прадо.Я думаю, что в агентствах возможно произошел переток некоторой части персонала в аренду, а фрилансеры как работали почти поголовно за двумя станками, думаю так и продолжают.