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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 72
1. більше 10 000 долл. екв./міс
7%
5
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
13
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:46

  Vlad442 написав:Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива.


как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:53

  kingkongovets написав:rjkz
в центре хорошо то, шо чувствуешь себя в Киеве, ощущаешь себя киевлянином и не зависишь от пробок
ну и плюшки все на расстоянии вытянутой руки, машиной пользуюсь один-два раза в неделю, а летом так почти и не пользуюсь
у меня родители на лесном в новом доме с видом на лес до горизонта живут - тоска тоской, а зимой так вообще депрессуха
повторюсь - у меня была возможность повыбирать и посравнивать, поэтому я и говорю шо центр рулит
а родители как получили квартиру на лесном в 75ом, так там и живут, ну разве шо в 2007ом в новый дом там же переехали - довольны, че


Так я итак себя вроде как Киевлянином чувствую от лысины до ногтей на мизинцах ног.
Я в Киеве такие места знаю, о которых 99% киевлян не знает. Я никогда не пользовался навигатором я всегда знаю в какое время и куда пробки и как их объехать.
И именно поэтому я не хочу жить в центре. Лесной - это конечно депрессняк. Но есть масса мест не в центре, где жить комфортно. И это все Киев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:01

  hume написав:
  rjkz написав:Так я вроде отвечал на пост, что живут в аренде во всяком г.не, чтобы потом купить во всяких новостроев ипеней и реакцию на это, что мол, люди привыкли жить в ипенях.
Ну вот и пишу как жить в ипенях. Хотя для меня ПМ и Липинка - это уж совсем ипеня, но многие из моего дома туда переехали и им нравится.

То есть вы отменяете правило трёх Л? или где нужно брать под аренду? так как центр вы вроде как забраковали (который в моём понимании и входит в правило трёх Л). :D


Почему забраковал?
Только не только центр - это л.
Везде свои акценты - КТО КАК и ДЛЯ ЧЕГО снимает.
Вот мне как-то не хочется влазить в контингент, живущий в НЛ, но тот что на ДВРЗ - нафик. Оно все разное.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:03

  kingkongovets написав:hume

так на венике же!)
лес, парк, природа, утки - а для всего остального есть автомобиль


Не, не веник. Я на венике когда-то жил - ну его.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:04

  hume написав:
  kingkongovets написав:hume

так на венике же!)
лес, парк, природа, утки - а для всего остального есть автомобиль

ЭЭЭх, не сумел я вытянуть из уважаемого rjkz локацию! но Вы ведь тоже подметили, да? :D


Не, не угадали. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:05

rjkz
так назовите же их нам)
не хотите жить в центре - да никто ж не заставляет, просто вы повторяете стандартный набор клише, свойственный человеку, который в центре бывает лишь проездом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:То есть вы отменяете правило трёх Л? или где нужно брать под аренду? так как центр вы вроде как забраковали (который в моём понимании и входит в правило трёх Л).

Правило трех л никто не отменяет, но центр не всегда и не для всех туда попадает в числе первых. Это комплекс факторов гарантирующих удобство проживания.
Для меня это хорошая транспортная развязка, включая метро и широкую дорогу к центру. Наличие леса и водоема. Спальник с лесом, парком, озером всегда ценится выше, чем соседний возле промзоны. Наличие инфраструктуры - крупный ТРК, школы-садики. Величина микрорайона. Люди это социальные животные и они предпочитают снимать рядом с друзьями, родственниками, бывшими односельчанами и т.д., поэтому чем меньше район, тем хуже там со сдачей в аренду.
Эврика удовлетворяла практически всем условиям. Да, со школами и ТРК пока задержки, но в перспективе 10-15 лет Ипподром-ВДНХ, я думаю, будет одним из лучших районов Киева, соответствующему правилу трех л.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 26 гру, 2017 01:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:10

  rjkz написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:hume

так на венике же!)
лес, парк, природа, утки - а для всего остального есть автомобиль

ЭЭЭх, не сумел я вытянуть из уважаемого rjkz локацию! но Вы ведь тоже подметили, да? :D


Не, не угадали. :lol:


Насчет веника написал в лс. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:19

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива.


как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?

Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом продали. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.
Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:34

  kingkongovets написав:rjkz
так назовите же их нам)
не хотите жить в центре - да никто ж не заставляет, просто вы повторяете стандартный набор клише, свойственный человеку, который в центре бывает лишь проездом)


Да я стараюсь даже проездом не бывать.
Только если надо конкретно в центр.
Мест навалом, для жизни, не для аренды. Но кому что нравится.
Или так интересно где rjkz живет? :lol:
rjkz
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