kingkongovets написав:

в центре хорошо то, шо чувствуешь себя в Киеве, ощущаешь себя киевлянином и не зависишь от пробокну и плюшки все на расстоянии вытянутой руки, машиной пользуюсь один-два раза в неделю, а летом так почти и не пользуюсьу меня родители на лесном в новом доме с видом на лес до горизонта живут - тоска тоской, а зимой так вообще депрессухаповторюсь - у меня была возможность повыбирать и посравнивать, поэтому я и говорю шо центр рулита родители как получили квартиру на лесном в 75ом, так там и живут, ну разве шо в 2007ом в новый дом там же переехали - довольны, че