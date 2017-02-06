как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:46
как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:53
Так я итак себя вроде как Киевлянином чувствую от лысины до ногтей на мизинцах ног.
Я в Киеве такие места знаю, о которых 99% киевлян не знает. Я никогда не пользовался навигатором я всегда знаю в какое время и куда пробки и как их объехать.
И именно поэтому я не хочу жить в центре. Лесной - это конечно депрессняк. Но есть масса мест не в центре, где жить комфортно. И это все Киев.
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:01
Почему забраковал?
Только не только центр - это л.
Везде свои акценты - КТО КАК и ДЛЯ ЧЕГО снимает.
Вот мне как-то не хочется влазить в контингент, живущий в НЛ, но тот что на ДВРЗ - нафик. Оно все разное.
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:03
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:04
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:05
rjkz
так назовите же их нам)
не хотите жить в центре - да никто ж не заставляет, просто вы повторяете стандартный набор клише, свойственный человеку, который в центре бывает лишь проездом)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:09
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Правило трех л никто не отменяет, но центр не всегда и не для всех туда попадает в числе первых. Это комплекс факторов гарантирующих удобство проживания.
Для меня это хорошая транспортная развязка, включая метро и широкую дорогу к центру. Наличие леса и водоема. Спальник с лесом, парком, озером всегда ценится выше, чем соседний возле промзоны. Наличие инфраструктуры - крупный ТРК, школы-садики. Величина микрорайона. Люди это социальные животные и они предпочитают снимать рядом с друзьями, родственниками, бывшими односельчанами и т.д., поэтому чем меньше район, тем хуже там со сдачей в аренду.
Эврика удовлетворяла практически всем условиям. Да, со школами и ТРК пока задержки, но в перспективе 10-15 лет Ипподром-ВДНХ, я думаю, будет одним из лучших районов Киева, соответствующему правилу трех л.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 26 гру, 2017 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:10
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:19
Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом продали. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.
Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста.
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:34
Да я стараюсь даже проездом не бывать.
Только если надо конкретно в центр.
Мест навалом, для жизни, не для аренды. Но кому что нравится.
Или так интересно где rjkz живет?
реклама
|