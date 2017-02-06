kingkongovets написав:

rjkz написав: Да, я тоже так несколько лет назад думал. Да и сейчас тоже. Но вот пришел к выводу, что нельзя приобретать в "вечное владение". Кроме того, что бывают случаи когда надо выходить из недвиги под давлением обстоятельств, есть еще такое мнение, что периодически надо менять дом, пока он еще не очень старый. Кроме каких-то "культовых домов" типа "красного" или есть реставрированная старинка в центре - это уже антиквариат, который дорожает. Поэтому цену актива надо всегда "держать в уме". Да, я тоже так несколько лет назад думал. Да и сейчас тоже. Но вот пришел к выводу, что нельзя приобретать в "вечное владение". Кроме того, что бывают случаи когда надо выходить из недвиги под давлением обстоятельств, есть еще такое мнение, что периодически надо менять дом, пока он еще не очень старый. Кроме каких-то "культовых домов" типа "красного" или есть реставрированная старинка в центре - это уже антиквариат, который дорожает. Поэтому цену актива надо всегда "держать в уме".

ну во-первых "держать в уме" и "зарабатывать" - немного разные вещи, не?а во-вторых на то ты и девелопер, шо продаешь при необходимости не саму недвигу (актив), а бизнес (недвигу с арендаторами)я в свое время нахватался сдуру всяких подвальчиков и цоколей, но то шо там плотно сидели арендаторы помогло их впоследствии боль мень выгодно слитьв моем понимании инвестировать в котлован имеет смысл лишь для дальнейшей перепродажи, а под аренду стоит брать лишь готовое, которое завтра уже можно выставлять под сдачу, а еще лучше - уже с арендаторамив любом случае, покупая недвигу нужно четко знать шо ты хочешь с ней делать и как, бизнес модель типа "посдаю чуток, а потом солью с наживой" - это розовая мечта апологета "вечного дорожая" типа франта - тото он так бедный мозгами после своего фиаско повредился и теперь в каждом видит риэлтора, желающего его снова обмануть