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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 72
1. більше 10 000 долл. екв./міс
7%
5
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
18%
13
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:35

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива.


как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?

Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом продали. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.
Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста.


блин, вы уникальный тип
поражаюсь как вам удается так долго и на первый взгляд умно рассуждать, а в итоге все равно выдавать чушь
повторюсь в который раз: бизнес "аренда" - это не про "продали"
когда "продали" - это уже не аренда, это - спекуляция
спекуляция и аренда - два разных бизнеса, я поэтому и обратил внимание как вы (и кстати трибека тоже) все никак не могли определиться после своих покупок шо будете делать со свежеприобретенной недвигой - сдавать, или перепродавать

вот я и спрашиваю еще раз: как можно заработать на аренде от подорожания актива, если вы его сдаете, а не перепродаете?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 26 гру, 2017 01:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:37

  Vlad442 написав:
  hume написав:То есть вы отменяете правило трёх Л? или где нужно брать под аренду? так как центр вы вроде как забраковали (который в моём понимании и входит в правило трёх Л).

Правило трех л никто не отменяет, но центр не всегда и не для всех туда попадает в числе первых. Это комплекс факторов гарантирующих удобство проживания.
Для меня это хорошая транспортная развязка, включая метро и широкую дорогу к центру. Наличие леса и водоема. Спальник с лесом, парком, озером всегда ценится выше, чем соседний возле промзоны. Наличие инфраструктуры - крупный ТРК, школы-садики. Величина микрорайона. Люди это социальные животные и они предпочитают снимать рядом с друзьями, родственниками, бывшими односельчанами и т.д., поэтому чем меньше район, тем хуже там со сдачей в аренду.
Эврика удовлетворяла практически всем условиям. Да, со школами и ТРК пока задержки, но в перспективе 10-15 лет Ипподром-ВДНХ, я думаю, будет одним из лучших районов Киева, соответствующему правилу трех л.


Я даже + поставил :shock:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:45

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:
как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?
ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?

Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом продали. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.
Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста.


блин, вы уникальный тип
поражаюсь как вам удается так долго и на первый взгляд умно рассуждать, а в итоге все равно выдавать чушь
повторюсь в который раз: бизнес "аренда" - это не про "продали"
когда "продали" - это уже не аренда, это - спекуляция
спекуляция и аренда - два разных бизнеса, я поэтому и обратил внимание как вы (и кстати трибека тоже) все никак не могли определиться после своих покупок шо будете делать со свежеприобретенной недвигой - сдавать, или перепродавать

вот я и спрашиваю еще раз: как можно заработать на аренде от подорожания актива, если вы его сдаете, а не перепродаете?


Да, я тоже так несколько лет назад думал. Да и сейчас тоже. Но вот пришел к выводу, что нельзя приобретать в "вечное владение". Кроме того, что бывают случаи когда надо выходить из недвиги под давлением обстоятельств, есть еще такое мнение, что периодически надо менять дом, пока он еще не очень старый. Кроме каких-то "культовых домов" типа "красного" или есть реставрированная старинка в центре - это уже антиквариат, который дорожает. Поэтому цену актива надо всегда "держать в уме".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:55

  rjkz написав:Да, я тоже так несколько лет назад думал. Да и сейчас тоже. Но вот пришел к выводу, что нельзя приобретать в "вечное владение". Кроме того, что бывают случаи когда надо выходить из недвиги под давлением обстоятельств, есть еще такое мнение, что периодически надо менять дом, пока он еще не очень старый. Кроме каких-то "культовых домов" типа "красного" или есть реставрированная старинка в центре - это уже антиквариат, который дорожает. Поэтому цену актива надо всегда "держать в уме".


ну во-первых "держать в уме" и "зарабатывать" - немного разные вещи, не?
а во-вторых на то ты и девелопер, шо продаешь при необходимости не саму недвигу (актив), а бизнес (недвигу с арендаторами)
я в свое время нахватался сдуру всяких подвальчиков и цоколей, но то шо там плотно сидели арендаторы помогло их впоследствии боль мень выгодно слить
в моем понимании инвестировать в котлован имеет смысл лишь для дальнейшей перепродажи, а под аренду стоит брать лишь готовое, которое завтра уже можно выставлять под сдачу
в любом случае, покупая недвигу нужно четко знать шо ты хочешь с ней делать и как, бизнес модель типа "посдаю чуток, а потом солью с наживой" - это розовая мечта апологета "вечного дорожая" типа франта - тото он так бедный мозгами после своего фиаско повредился и теперь в каждом видит риэлтора, желающего его снова обмануть :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 02:12

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:Да, я тоже так несколько лет назад думал. Да и сейчас тоже. Но вот пришел к выводу, что нельзя приобретать в "вечное владение". Кроме того, что бывают случаи когда надо выходить из недвиги под давлением обстоятельств, есть еще такое мнение, что периодически надо менять дом, пока он еще не очень старый. Кроме каких-то "культовых домов" типа "красного" или есть реставрированная старинка в центре - это уже антиквариат, который дорожает. Поэтому цену актива надо всегда "держать в уме".


ну во-первых "держать в уме" и "зарабатывать" - немного разные вещи, не?
а во-вторых на то ты и девелопер, шо продаешь при необходимости не саму недвигу (актив), а бизнес (недвигу с арендаторами)
я в свое время нахватался сдуру всяких подвальчиков и цоколей, но то шо там плотно сидели арендаторы помогло их впоследствии боль мень выгодно слить
в моем понимании инвестировать в котлован имеет смысл лишь для дальнейшей перепродажи, а под аренду стоит брать лишь готовое, которое завтра уже можно выставлять под сдачу, а еще лучше - уже с арендаторами
в любом случае, покупая недвигу нужно четко знать шо ты хочешь с ней делать и как, бизнес модель типа "посдаю чуток, а потом солью с наживой" - это розовая мечта апологета "вечного дорожая" типа франта - тото он так бедный мозгами после своего фиаско повредился и теперь в каждом видит риэлтора, желающего его снова обмануть :mrgreen:


У всех оно бывает по-разному. Кто-то в наследство получает, кто-то покупает "на вырост" и сдает до поры до времени, у кого-то брак и обоих по квартире - в одной живут, другую сдают и тд. Аренда - это очень растянутый во времени процесс - что будет через много лет, как жизнь повернется - никто заранее не знает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 02:14

  rjkz написав:
У всех оно бывает по-разному. Кто-то в наследство получает, кто-то покупает "на вырост" и сдает до поры до времени, у кого-то брак и обоих по квартире - в одной живут, другую сдают и тд. Аренда - это очень растянутый во времени процесс - что будет через много лет, как жизнь повернется - никто заранее не знает.


согласен полностью, но это все равно не объясняет, как можно зарабатывать на аренде от повышения стоимости актива :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 02:24

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:
У всех оно бывает по-разному. Кто-то в наследство получает, кто-то покупает "на вырост" и сдает до поры до времени, у кого-то брак и обоих по квартире - в одной живут, другую сдают и тд. Аренда - это очень растянутый во времени процесс - что будет через много лет, как жизнь повернется - никто заранее не знает.


согласен полностью, но это все равно не объясняет, как можно зарабатывать на аренде от повышения стоимости актива :mrgreen:


И я с Вами согласен. Но уловите акцент - аренда это длительный процесс, во времени все возможно, поэтому существенным является стоимость актива, чтобы аренда имела смысл.
Особенно это чувствительно при неудачном входе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 02:38

  rjkz написав:
И я с Вами согласен. Но уловите акцент - аренда это длительный процесс, во времени все возможно, поэтому существенным является стоимость актива, чтобы аренда имела смысл.
Особенно это чувствительно при неудачном входе.


да я то улавливаю, вижу не совсем улавливаете вы
аренда - это не процесс, это бизнес, и вести его нужно правильно, шоп и аренда имела смысл и перепродать если шо можно было с наживой
вы тут так лихо и компетентно ремонты под аренду обсуждаете, а у меня пример как чел ввалил сорокундель в двушку на дружбы народов и сдает за 9 - антибизнес же, хоть и вход практически нулевой - а все потому шо подход был изначально неправильный
а франт посчитает мух и котлеты вместе, экстраполирует то шо получилось в итоге на весь рынок в целом, сделает вывод о невыгодности инвестиций в недвигу и выносит им всему форуму несколько лет подряд мозг
в третий раз мысль свою повторю: доход от аренды и прибыль от продажи нужно считать отдельно, иначе можно стать франтом :mrgreen:
спокойной ночи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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