Vlad442 написав: kingkongovets написав: Vlad442 написав: Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива. Арендой люди занимаются с одной единственной целью. Получить прибыль от а) аренды, б) подорожания актива.



как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?

ну франт понятно такое мог задвигать, но вы? как можно получать прибыль от подорожания актива, занимаясь арендой?ну франт понятно такое мог задвигать, но вы?

Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом продали. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.

Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста. Включаемся. У меня есть сумма А и у конкурента сумма А. Мы купили в разных местах, сделали ремонт, 10 лет сдавали, а потом. У меня аренда плюс подорожание/удешевление составляет в сумме В1, у него В2. У кого больше, тот и молодец.Попробую проще. Есть акции Майкрософт и Аппл. По ним платят дивиденды и есть их текущая стоимость. Нужно покупать не только то, что дает выше дивиденды сегодня, но и то, что имеет лучший потенциал роста.



блин, вы уникальный тип

поражаюсь как вам удается так долго и на первый взгляд умно рассуждать, а в итоге все равно выдавать чушь

повторюсь в который раз: бизнес "аренда" - это не про "продали"

когда "продали" - это уже не аренда, это - спекуляция

спекуляция и аренда - два разных бизнеса, я поэтому и обратил внимание как вы (и кстати трибека тоже) все никак не могли определиться после своих покупок шо будете делать со свежеприобретенной недвигой - сдавать, или перепродавать



вот я и спрашиваю еще раз: как можно заработать на аренде от подорожания актива, если вы его сдаете, а не перепродаете? блин, вы уникальный типпоражаюсь как вам удается так долго и на первый взгляд умно рассуждать, а в итоге все равно выдавать чушьповторюсь в который раз: бизнес "аренда" - это не про "продали"когда "продали" - это уже не аренда, это - спекуляцияспекуляция и аренда - два разных бизнеса, я поэтому и обратил внимание как вы (и кстати трибека тоже) все никак не могли определиться после своих покупок шо будете делать со свежеприобретенной недвигой - сдавать, или перепродаватьвот я и спрашиваю еще раз: как можно заработать на аренде от подорожания актива, если вы его сдаете, а не перепродаете?

