RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 74
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
14
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Солнечная ривьера предлагалась по 1 куе видовые (сейчас уже 1450 и сдача в конце следущего года), на сегодня аренда была бы не менее 15ти с перспективой к подорожанию (на видовые). Квартет предлагался по 1 куе. Ричмонд 1,1куе, здесь нехилое подорожание и нехилая перспектива дорожая аренды. Трибека заряжал династию, опять же перспектива дорожая актива и аренды, а если в разрезе 10-15 лет, как вы любите, есть вероятность получить китайское метро. Это вспомнил быстро по памяти. Все эти комплексы расположены в намного лучших местах, некоторые в даже в центре с хорошей транспортной развязкой, НО самое главное это неминуемый рост аренды.

Когда покупаешь котлован, главное, чтобы построили, поэтому меня интересовали застройщики первой группы, желательно с ФФБ, а не мелкие с 1-2 проектами и без истории. Рассматривал Воздухофлотский, но даже Буддевелопмент, якобы от КГС с инвестдоговорами на непонятную компанию меня не устроил. То же остановило от Кардинала. Плюс простой подсчет, что дорого покупаешь, делаешь соответствующий ремонт (что тоже вложение личного времени и простой), долго сдаешь (более часто меняются арендаторы), но пропорционально дорого сдать не получится. Вы сами отметили, что ценник аренды бизнеса и комфорта не соответствуют вложенным средствам.
Может, как Вы прогнозируете, рентабельность в комфорте вырастет до уровня массового сегмента, может нет. Я предпочитаю синицу в руке и стабильных арендаторов, которые сами поддерживают состояние и чинят, с минимумом пересдач, чтобы сдавать удаленно. Плюс ликвидность актива. Эконом можно продать по рыночной цене за неделю, дорогие варианты нужно продавать месяцами.
Vlad442
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:40

  Vlad442 написав:Может, как Вы прогнозируете, рентабельность в комфорте вырастет до уровня массового сегмента, может нет. Я предпочитаю синицу в руке и стабильных арендаторов, которые сами поддерживают состояние и чинят, с минимумом пересдач, чтобы сдавать удаленно. Плюс ликвидность актива. Эконом можно продать по рыночной цене за неделю, дорогие варианты нужно продавать месяцами.


Зато когда на окраинах уже начнут заколачивать окна, в дорогих центральных вариантах еще можно будет сдачей отбить коммуналку.

А если без шуток, то Влад, вам что в кайф заниматься удаленной арендой недвиги?
Не очень понимаю смысла делать все эти телодвижения, абы обустроить быт чужого понаеха в Киеве за свои деньги.

Как по мне, то лучше уж было за свои деньги перемещать свою тушку в лучшее место жительства, делать себе новый ремонт в новострое, а старую квартиру и ремонт сдавать гастрикам.
little_wanderer
 
Повідомлень: 731
З нами з: 16.10.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:53

  rjkz написав:Я чего спросил?
Айкеа - это относительно дешевое, не больно качественное, но вмеру приемлемое ВРЕМЕННОЕ решение.
Вот я в детскую 2 шкафа пару лет назад купил из польской айкеи. По глубокой акции. ДСП не очень хотелось, чтобы дети нюхали, а деревянную мебель как в родительской спальне - денег жалко на убой. Ну вот и купил пару сосновых Хемнес (сосновые брусья плюс фанера). 500 баксов за 2 шкафа. Сам за вечер собрал. Но детки за 2 года уже немного подубили - фурнитура фиговая.
В Штатах основные покупатели в айкее - арендаторы, там хаты пустые сдаются. В случае переезда и выкинуть не жалко - это реально дешевле, чем ТАМ перевозить. Знакомый не хотел все выкинуть и перевозил мувингом - 2000 куе из пригорода в НЙ. Еще у одной знакомой свой дом - я там айкеи не видел.
Поэтому и вопрос - я в аренду айкею покупать не буду. Разве что оно будет дешевле того дсп-шного г.на, который в Ёпах, Леруа и прочих ашанах продается.
Но опять-же - жить оно будет реально недолго, особенно под арендатром.
Себе покупать...? Ну не знаю, разве что если менять мЁбель каждые лет 5.

в ІКЕІ бувають прикольні речі, напр:
https://geektimes.ru/post/256278/
Серверные стойки от IKEA

DIY или Сделай сам

Голландские компьютерщики нашли самый дешёвые вариант для серверных стоек. Это стандартные квадратные столики LACK, которые продаются по 5 евро в мебельном магазине IKEA. По счастливой случайности, расстояние между ножками у них составляет 19" — в точности по размеру стандартного серверного юнита. При этом столики отлично крепятся друг с другом, как конструктор Lego.
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13263
З нами з: 09.03.14
Подякував: 776 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  little_wanderer написав:А если без шуток, то Влад, вам что в кайф заниматься удаленной арендой недвиги?
Не очень понимаю смысла делать все эти телодвижения, абы обустроить быт чужого понаеха в Киеве за свои деньги.

Я считаю, что в Киеве больше перспектив, чем в моем депрессивном городе, волею судьбы оказавшегося на окраине новой экономической карты Украины. Даже в лучшие годы в Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе население уменьшалось, а в Киеве росло.
Все эти "телодвижения" чтобы вложить деньги туда, где есть перспектива и где они будут в безопастности. Плюс, конечно, стабильный кэшфлоу без головняков.
  little_wanderer написав:Как по мне, то лучше уж было за свои деньги перемещать свою тушку в лучшее место жительства, делать себе новый ремонт в новострое, а старую квартиру и ремонт сдавать гастрикам.

Меня все устраивает. Я живу в комфортном жилье в комфортном для жизни городе.
Vlad442
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:43

  hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?

Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.
Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.
Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 07.08.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:55

  rjkz написав:Есть геополитика. Там не идет речь о выгода-невыгодах.

Не всегда выгода в деньгах, тем более в деньгах сегодняших.
Всегда есть причины или, если угодно- резон, возможно планируемый.
Есть какие-то эмоциональные спонтанные поступки отдельных лиц, но думаю, что в масштабах планирования планеты решения принимают более коллегиально, чем наедине. Для собственной же безопасности. Если не так, то все плохо и даже хуже.
Хотя если посмотреть на раскрутку маховика использования ресурсов и производства отходов, о чем трубят полсотни лет, то пожалуй и без абсолютных диктатур сумасбродных тиранов мы имеем диктатуру радостных потребителей, дружно шагающих с закрытыми глазами в нехорошее место.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 26 гру, 2017 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 07.08.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:59

  antonivs3 написав:
  hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?

Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.
Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.
Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.

Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних.
А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?
sun9man
Аватар користувача
 
Повідомлень: 97
З нами з: 28.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:04

  sun9man написав:А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?

Да, у них это в изобилии, у вас такого не встретишь.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 07.08.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

sun9man написав:
  antonivs3 написав:
  hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?

Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.
Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.
Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.

Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних.
А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?


на імпєрскую, туди всьо шо завгодно налазить, аби с колєн встать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 05.06.16
Подякував: 144 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:24

  kingkongovets написав:
hume написав:Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз


я с самого начала сказал шо это бомба - и локация и концепция, главное шоп реализация не подкачала
вот где этаж надо брать
ну и в нй еще

ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 05.06.13
Подякував: 405 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 956957958959
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4727, 4728, 4729
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
47280 4892582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 18:31
antonivs3
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
41 14528
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:28
imidgiva
Недвижимость Харькова
Anonymous » Пон 02 кві, 2012 16:11
3 3459
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2017 20:47
Andlit
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1438)
26.12.2017 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.