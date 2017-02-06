rjkz написав:

Я чего спросил?Айкеа - это относительно дешевое, не больно качественное, но вмеру приемлемое ВРЕМЕННОЕ решение.Вот я в детскую 2 шкафа пару лет назад купил из польской айкеи. По глубокой акции. ДСП не очень хотелось, чтобы дети нюхали, а деревянную мебель как в родительской спальне - денег жалко на убой. Ну вот и купил пару сосновых Хемнес (сосновые брусья плюс фанера). 500 баксов за 2 шкафа. Сам за вечер собрал. Но детки за 2 года уже немного подубили - фурнитура фиговая.В Штатах основные покупатели в айкее - арендаторы, там хаты пустые сдаются. В случае переезда и выкинуть не жалко - это реально дешевле, чем ТАМ перевозить. Знакомый не хотел все выкинуть и перевозил мувингом - 2000 куе из пригорода в НЙ. Еще у одной знакомой свой дом - я там айкеи не видел.Поэтому и вопрос - я в аренду айкею покупать не буду. Разве что оно будет дешевле того дсп-шного г.на, который в Ёпах, Леруа и прочих ашанах продается.Но опять-же - жить оно будет реально недолго, особенно под арендатром.Себе покупать...? Ну не знаю, разве что если менять мЁбель каждые лет 5.