Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Солнечная ривьера предлагалась по 1 куе видовые (сейчас уже 1450 и сдача в конце следущего года), на сегодня аренда была бы не менее 15ти с перспективой к подорожанию (на видовые). Квартет предлагался по 1 куе. Ричмонд 1,1куе, здесь нехилое подорожание и нехилая перспектива дорожая аренды. Трибека заряжал династию, опять же перспектива дорожая актива и аренды, а если в разрезе 10-15 лет, как вы любите, есть вероятность получить китайское метро. Это вспомнил быстро по памяти. Все эти комплексы расположены в намного лучших местах, некоторые в даже в центре с хорошей транспортной развязкой, НО самое главное это неминуемый рост аренды.
Когда покупаешь котлован, главное, чтобы построили, поэтому меня интересовали застройщики первой группы, желательно с ФФБ, а не мелкие с 1-2 проектами и без истории. Рассматривал Воздухофлотский, но даже Буддевелопмент, якобы от КГС с инвестдоговорами на непонятную компанию меня не устроил. То же остановило от Кардинала. Плюс простой подсчет, что дорого покупаешь, делаешь соответствующий ремонт (что тоже вложение личного времени и простой), долго сдаешь (более часто меняются арендаторы), но пропорционально дорого сдать не получится. Вы сами отметили, что ценник аренды бизнеса и комфорта не соответствуют вложенным средствам. Может, как Вы прогнозируете, рентабельность в комфорте вырастет до уровня массового сегмента, может нет. Я предпочитаю синицу в руке и стабильных арендаторов, которые сами поддерживают состояние и чинят, с минимумом пересдач, чтобы сдавать удаленно. Плюс ликвидность актива. Эконом можно продать по рыночной цене за неделю, дорогие варианты нужно продавать месяцами.
Vlad442 написав:Может, как Вы прогнозируете, рентабельность в комфорте вырастет до уровня массового сегмента, может нет. Я предпочитаю синицу в руке и стабильных арендаторов, которые сами поддерживают состояние и чинят, с минимумом пересдач, чтобы сдавать удаленно. Плюс ликвидность актива. Эконом можно продать по рыночной цене за неделю, дорогие варианты нужно продавать месяцами.
Зато когда на окраинах уже начнут заколачивать окна, в дорогих центральных вариантах еще можно будет сдачей отбить коммуналку.
А если без шуток, то Влад, вам что в кайф заниматься удаленной арендой недвиги? Не очень понимаю смысла делать все эти телодвижения, абы обустроить быт чужого понаеха в Киеве за свои деньги.
Как по мне, то лучше уж было за свои деньги перемещать свою тушку в лучшее место жительства, делать себе новый ремонт в новострое, а старую квартиру и ремонт сдавать гастрикам.
rjkz написав:Я чего спросил? Айкеа - это относительно дешевое, не больно качественное, но вмеру приемлемое ВРЕМЕННОЕ решение. Вот я в детскую 2 шкафа пару лет назад купил из польской айкеи. По глубокой акции. ДСП не очень хотелось, чтобы дети нюхали, а деревянную мебель как в родительской спальне - денег жалко на убой. Ну вот и купил пару сосновых Хемнес (сосновые брусья плюс фанера). 500 баксов за 2 шкафа. Сам за вечер собрал. Но детки за 2 года уже немного подубили - фурнитура фиговая. В Штатах основные покупатели в айкее - арендаторы, там хаты пустые сдаются. В случае переезда и выкинуть не жалко - это реально дешевле, чем ТАМ перевозить. Знакомый не хотел все выкинуть и перевозил мувингом - 2000 куе из пригорода в НЙ. Еще у одной знакомой свой дом - я там айкеи не видел. Поэтому и вопрос - я в аренду айкею покупать не буду. Разве что оно будет дешевле того дсп-шного г.на, который в Ёпах, Леруа и прочих ашанах продается. Но опять-же - жить оно будет реально недолго, особенно под арендатром. Себе покупать...? Ну не знаю, разве что если менять мЁбель каждые лет 5.
Голландские компьютерщики нашли самый дешёвые вариант для серверных стоек. Это стандартные квадратные столики LACK, которые продаются по 5 евро в мебельном магазине IKEA. По счастливой случайности, расстояние между ножками у них составляет 19" — в точности по размеру стандартного серверного юнита. При этом столики отлично крепятся друг с другом, как конструктор Lego.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
little_wanderer написав:А если без шуток, то Влад, вам что в кайф заниматься удаленной арендой недвиги? Не очень понимаю смысла делать все эти телодвижения, абы обустроить быт чужого понаеха в Киеве за свои деньги.
Я считаю, что в Киеве больше перспектив, чем в моем депрессивном городе, волею судьбы оказавшегося на окраине новой экономической карты Украины. Даже в лучшие годы в Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе население уменьшалось, а в Киеве росло. Все эти "телодвижения" чтобы вложить деньги туда, где есть перспектива и где они будут в безопастности. Плюс, конечно, стабильный кэшфлоу без головняков.
little_wanderer написав:Как по мне, то лучше уж было за свои деньги перемещать свою тушку в лучшее место жительства, делать себе новый ремонт в новострое, а старую квартиру и ремонт сдавать гастрикам.
Меня все устраивает. Я живу в комфортном жилье в комфортном для жизни городе.
hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?
Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ. Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом. Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
rjkz написав:Есть геополитика. Там не идет речь о выгода-невыгодах.
Не всегда выгода в деньгах, тем более в деньгах сегодняших. Всегда есть причины или, если угодно- резон, возможно планируемый. Есть какие-то эмоциональные спонтанные поступки отдельных лиц, но думаю, что в масштабах планирования планеты решения принимают более коллегиально, чем наедине. Для собственной же безопасности. Если не так, то все плохо и даже хуже. Хотя если посмотреть на раскрутку маховика использования ресурсов и производства отходов, о чем трубят полсотни лет, то пожалуй и без абсолютных диктатур сумасбродных тиранов мы имеем диктатуру радостных потребителей, дружно шагающих с закрытыми глазами в нехорошее место.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 26 гру, 2017 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?
Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ. Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом. Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.
Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних. А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?
hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?
Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ. Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом. Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.
Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних. А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?
на імпєрскую, туди всьо шо завгодно налазить, аби с колєн встать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.