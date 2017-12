Додано: Вів 26 гру, 2017 18:14

sun9man написав: antonivs3 написав: hume написав: Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев? Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?

Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.

Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.

Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится. Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.

Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних.

А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть? Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних.А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?



на імпєрскую, туди всьо шо завгодно налазить, аби с колєн встать на імпєрскую, туди всьо шо завгодно налазить, аби с колєн встать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.