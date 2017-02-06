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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 74
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
14
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз


я с самого начала сказал шо это бомба - и локация и концепция, главное шоп реализация не подкачала
вот где этаж надо брать
ну и в нй еще

ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:


не
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:50

  sun9man написав:
  antonivs3 написав:
  hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?

Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ.
Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом.
Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.

Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних.
А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?


А я и не утверждаю, что Киев будут "брать" - брать будут другое, а Киев - это шантаж. Как Тбилиси. А если шантаж не пройдет, то Алеппо. Это крайние варианты, но тот му дак в кремле на все способен. Или кто-то онем может лучшего мнения?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:57

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз


я с самого начала сказал шо это бомба - и локация и концепция, главное шоп реализация не подкачала
вот где этаж надо брать
ну и в нй еще

ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:


Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги?
И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:57

  rjkz написав:
  Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:


Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги?
И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."

Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
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hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:10

  hume написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:


Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги?
И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."

Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
Зображення

Что то мне подсказывает что в реале это будет овноремонт.
И что потом доказывать застройщику когда деньги уже уплачены?
Что потолок кривой, перепад по полу и швы по плитке кривые, запорная арматура китайская и т.д...?

ЗЫ: изголовье кровати мне реально не нравится :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:13

  hume написав:Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
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А де холодильник?
Эврика задавит и ценой и большей площадью и отдаленностью от шумной дороги.
Близость к метро - единственный серьезный козырь этой затеи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:28

  hume написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает??? :oops:


Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги?
И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."

Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
Зображення


Это, типа, по 16500 за метр?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:31

  Прохожий написав:Что то мне подсказывает что в реале это будет овноремонт.
И что потом доказывать застройщику когда деньги уже уплачены?
Что потолок кривой, перепад по полу и швы по плитке кривые, запорная арматура китайская и т.д...?

ЗЫ: изголовье кровати мне реально не нравится :shock:


А это все так важно если под аренду ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:34

  UA написав:А де холодильник?
Эврика задавит и ценой и большей площадью и отдаленностью от шумной дороги.
Близость к метро - единственный серьезный козырь этой затеи.


Холодильник там где-то спрятан, точно должен быть.

Еще один плюс для занятых, на первых этажах будет Пузата-Хата, можно в тапочках на покушать спускаться.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:45

  UA написав:А де холодильник?

в ванной
hume
 
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