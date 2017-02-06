Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Пс Вы всерьёз думаете, что пуйло будет брать Киев?
Мое имхо -нет. незачем неминуемая партизанщина/нацтерроризм и тем более бои на улицах матерей городов русских. Деда подруги из карпатских лесов выпиливали 10+ лет после окончания ВОВ. Даже Харьков, Одессу, Чернигов неразумно горячим контактом. Скорее будет ждать и подбирать, что плохо лежит и само просится.
Так уже давно нічого нікуда не проситься і проситись не збирається. Як кажуть - нема дурних. А прєдугадать логіку лишнєхромосомних тяжело - там отлічно уживаються взаємопротилежні речі - ікони со сталіним! Ну от на яку голову це можна натянуть?
А я и не утверждаю, что Киев будут "брать" - брать будут другое, а Киев - это шантаж. Как Тбилиси. А если шантаж не пройдет, то Алеппо. Это крайние варианты, но тот му дак в кремле на все способен. Или кто-то онем может лучшего мнения?
hume написав:Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз
я с самого начала сказал шо это бомба - и локация и концепция, главное шоп реализация не подкачала вот где этаж надо брать ну и в нй еще
ценник в от33грн реально не смущает???
Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги? И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."
Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает???
Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги? И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."
Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает???
Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги? И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."
Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
Что то мне подсказывает что в реале это будет овноремонт. И что потом доказывать застройщику когда деньги уже уплачены? Что потолок кривой, перепад по полу и швы по плитке кривые, запорная арматура китайская и т.д...?
ЗЫ: изголовье кровати мне реально не нравится
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:ценник в от33грн реально не смущает???
Я вот чего не понимаю - мы вроде как не в америках пока живем. Экономика как минимум не растет (маразм щекастого премьера - не в счет). Чем выше ценник - тем ниже есть куда падать и тем меньше вверх (есичЁ) может вырасти. Тоже самое с арендой - 2 па 16500 не дадут бОльший выхлоп, чем 1 па33? Еще понятно - если для себя, то не жалко. Но если уж смотреть на это как на финансовое мероприятие - хде тут деньги? И есть еще такое высказывание: "У бедных людей, конечно, мало денег. Зато бедных - дохренища."
Смысл в передаче вам ключей от квартиры вот в таком виде. По крайней мере анонсируют так
Прохожий написав:Что то мне подсказывает что в реале это будет овноремонт. И что потом доказывать застройщику когда деньги уже уплачены? Что потолок кривой, перепад по полу и швы по плитке кривые, запорная арматура китайская и т.д...?