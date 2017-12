Додано: Вів 26 гру, 2017 18:45

Прохожий написав: kingkongovets написав: hume написав: Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз



я с самого начала сказал шо это бомба - и локация и концепция, главное шоп реализация не подкачала

вот где этаж надо брать

ценник в от33грн реально не смущает??? ценник в от33грн реально не смущает???



не не

