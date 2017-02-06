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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 74
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
4%
3
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
15%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
19%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
14
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
7%
5
10. 200 долл. екв./міс
0
0
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Standart One вполне интересная задумка. У нас есть аналогичный комплекс гостинок, который хорошо сдается и вполне пользуется спросом.
На данный момент это кот в мешке, который неизвестно чем закончится. Если будет душевная инфраструктура, хорошая звукоизоляция, охрана, которая за шум и асоциальное поведение будет давать тумаков, то будет очень хороший комплекс для яппи и айтишников. Если все пустится на самотек, то будут трущобы, заселенные иностранцами и асоциальными элементами.
Слишком много на данном этапе вопросов и много неопределенности чтобы вкладываться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:03

  hume написав:
  UA написав:А де холодильник?

в ванной

Холодильник там общий на этаже. Кстати, поеду в первых числах января посмотрю шоу рум. Очень мне нравится идея выбрасывания жильцов с балконов за самовольное остекление.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем привет , а что сейчас в эти дни , происходит с арендой квартир , полный штиль , даже падает , и долго ли он может продлиться , у кого какие соображения , Спасибо.
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:24

  SerDem написав:Всем привет , а что сейчас в эти дни , происходит с арендой квартир , полный штиль , даже падает , и долго ли он может продлиться , у кого какие соображения , Спасибо.



Сейчас полный несезон. 4 дня до нового года.

Все понаехи разьезжаются на малые родины и про аренду забывают как про страшный сон.

В феврале все начнет возвращаться на круги своя.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 02:03

  hume написав:Мне с каждым днём всё больше начинает нравиться Standart One. Задумка интересная, как будет с реализацией хз


Пля:
https://gdevkievezhithorosho.com/2017/1 ... s0EALw_wcB
Итак, ЖК Standard One будет представлять собой 2-секционное здание высотой 24 этажа.


В комплексе предусмотрено 660 квартир (хорошо, что не на 6 больше) — при этом известно, что в первой секции их будет около 350, по 16 квартир на этаже. Развозить жильцов по этажам планируется при помощи 3 лифтов. Высота потолков в квартирах составит 2,7 м.


"Здравствуйте, на 23 этаж лифт можно заказать на ближайшее время?...Нет? А на когда есть? Через час перезвонить?" :mrgreen:

На фоне этого "Ылитный" :mrgreen: 16 этажный АППС с 4-мя квартирами на этаже и 2-мя лифтами - просто лакшери-сегмент :mrgreen:

А, та то было 33 куе за весть шкаф! Я ступил - думал 33 кгрн за метр.
rjkz
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