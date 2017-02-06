Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Standart One вполне интересная задумка. У нас есть аналогичный комплекс гостинок, который хорошо сдается и вполне пользуется спросом. На данный момент это кот в мешке, который неизвестно чем закончится. Если будет душевная инфраструктура, хорошая звукоизоляция, охрана, которая за шум и асоциальное поведение будет давать тумаков, то будет очень хороший комплекс для яппи и айтишников. Если все пустится на самотек, то будут трущобы, заселенные иностранцами и асоциальными элементами. Слишком много на данном этапе вопросов и много неопределенности чтобы вкладываться.
Итак, ЖК Standard One будет представлять собой 2-секционное здание высотой 24 этажа.
В комплексе предусмотрено 660 квартир (хорошо, что не на 6 больше) — при этом известно, что в первой секции их будет около 350, по 16 квартир на этаже. Развозить жильцов по этажам планируется при помощи 3 лифтов. Высота потолков в квартирах составит 2,7 м.
"Здравствуйте, на 23 этаж лифт можно заказать на ближайшее время?...Нет? А на когда есть? Через час перезвонить?"
На фоне этого "Ылитный" 16 этажный АППС с 4-мя квартирами на этаже и 2-мя лифтами - просто лакшери-сегмент
А, та то было 33 куе за весть шкаф! Я ступил - думал 33 кгрн за метр.