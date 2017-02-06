Додано: Сер 27 гру, 2017 15:38

hume написав: rjkz написав:

Тогда снова вопрос - чем 17 кгрн хужее 34?



Сколько этот шкаф может стоить в аренде?

И сколько будет стоить в аренде 2 нечта похожих в другом месте (даже сааамом непуповом)? Тогда снова вопрос - чем 17 кгрн хужее 34?Сколько этот шкаф может стоить в аренде?И сколько будет стоить в аренде 2 нечта похожих в другом месте (даже сааамом непуповом)?

Так Влад выше пытался растолковать. Анонсируется как доходный дом, квартиры сдаются полностью укомплектованные (этот вопрос нужно чётко уточнить), сдаёт квартиры управляющяя компания. Возможно так же берёт на себя всякую бытовуху, по краней мере очень хотелось бы.



Симпотная архитектура в японском стиле.



Кстати, лифтов в Standart one целых три, а в панельках аркады уже давно па 250 квартир (район на 10 тыс квартир, а иначе не получить цену в 17кгрн) Так Влад выше пытался растолковать. Анонсируется как доходный дом, квартиры сдаются полностью укомплектованные (этот вопрос нужно чётко уточнить), сдаёт квартиры управляющяя компания. Возможно так же берёт на себя всякую бытовуху, по краней мере очень хотелось бы.Симпотная архитектура в японском стиле.Кстати, лифтов в Standart one целых три, а в панельках аркады уже давно па 250 квартир (район на 10 тыс квартир, а иначе не получить цену в 17кгрн)

Фигануццо 3 лифта на 16 квартир на этаже на 25 этажей!!!Очередь занимать с ночи?Короче - х.ня это.В Ылитном АППС на 16 этажей по 4 квартиры 2 лифта.Как можно на такой человейник (понравился термин) 3 лифта делать?Ну и надо понимать, что при сдаче в аренду управляющей компанией - компания будет всегда в плюсе, а вот нюансы могут быть. Например, компания заключила годовой контракт в несезон. Не будет она париться с поднятием ценника до окончания контракта. Равно как и правила могут быть таковыми, что ценник у всех будет одинаковым. Теперь другая ситуация. В комплексе 100500 квар...капсул. Если будет заселена только половина из них и ваша конура останется пустой - это не ее проблема.Короче, как по мне - лучше самому распоряжаться своей собственностью.