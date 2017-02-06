Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Тогда снова вопрос - чем 17 кгрн хужее 34?
Сколько этот шкаф может стоить в аренде? И сколько будет стоить в аренде 2 нечта похожих в другом месте (даже сааамом непуповом)?
Так Влад выше пытался растолковать. Анонсируется как доходный дом, квартиры сдаются полностью укомплектованные (этот вопрос нужно чётко уточнить), сдаёт квартиры управляющяя компания. Возможно так же берёт на себя всякую бытовуху, по краней мере очень хотелось бы.
Симпотная архитектура в японском стиле.
Кстати, лифтов в Standart one целых три, а в панельках аркады уже давно па 250 квартир (район на 10 тыс квартир, а иначе не получить цену в 17кгрн)
Фигануццо 3 лифта на 16 квартир на этаже на 25 этажей!!! Очередь занимать с ночи? Короче - х.ня это. В Ылитном АППС на 16 этажей по 4 квартиры 2 лифта. Как можно на такой человейник (понравился термин) 3 лифта делать? Ну и надо понимать, что при сдаче в аренду управляющей компанией - компания будет всегда в плюсе, а вот нюансы могут быть. Например, компания заключила годовой контракт в несезон. Не будет она париться с поднятием ценника до окончания контракта. Равно как и правила могут быть таковыми, что ценник у всех будет одинаковым. Теперь другая ситуация. В комплексе 100500 квар...капсул. Если будет заселена только половина из них и ваша конура останется пустой - это не ее проблема. Короче, как по мне - лучше самому распоряжаться своей собственностью.
flyman написав:Як розказувала одна Мальвіна чим її прєльщає Бородянка: - єсть работа как в Кийові (почті як в бункєрє Фейслеса) - єсть іхраструктура (поліклініка, школи, садікі, скора поміч) - дішова оренда і дішове жильо (отностітєльно КРЖН і ближнього оКРЖН)
Тобто мінять Бородянку на шото нєма смисла для нійо. Це тільки в куйовських пуповиков за акружной жізні нєт, а Буча - єто уже пєрддь іпєнєй. А от слова Круша, тече, навєрно, тільки Трайбека.
З.І. Ис центра Барадянки ісчо бєгають маршрутки на Куйов. І черес горад ходють автобусі на всякі Корастені з Овручамі.
Центр Бучі чи Ірпіня, недалеко від рейкового транспорту і маршруток - це нормальний варіант - не заперечую. Навіть краще Вєніка чи Трої, як на мене. Но Бородянка - це ж навіть на карту страшно дивитись. Вся дешевизна транспортними затратами чисто по грошикам анулюється. А затрати часу взагалі нічим не компенсуються.
С Веника выезжать на авто - груст печальная, конечно, но в то что там в ближайшие годы будет метро - уверен. В этом есть финансовый интерес и лиц принимающих решение. Тем более им уже занесли.
Прохожий написав:Прикольно пишут фантазеры в рекламе. Считают аренду $323, обещают 12,44% годовых. Кто несет курсовые риски? Где учтена амортизация? Ох не в тот объект Влад инвестировал!
Учитывая что еще нужно заработать управляющей компании мин 20 долл/квартира/мес то аренда должна быть на сегодня мин 9500грн. "Гладко было на бумаге да забыли про овраги" Чей то я очень сомневаюсь в одномоментном наличии 660 желающих платить такую цену за такой объект... Кстати еще неизвестна стоимость коммунали, и тут могут быть сюрпризы...
Курсовые риски и амортизацию несёт, естественно, арендодатель. Аренда этой квартирки будет около 7500, ну может чуть выше. Нужно плясать от этой цифры. Всё что менее 140-150 аренд это неплохой показатель
К сожалению нет у нас эксплуатирующих компаний, которые занимаются сдачей квартир владельцев. Не дошла до нас ещё практика иностранных управляющих конодоминиумов, та правда могут и 50%от ренты попросить..
У меня была идея взять в управление арендные хаты - беда что никто не доверит такое. А так - есть несколько относительно знакомых людей, которые уезжают на ПМЖ, а продавать сейчас не считают целесообразным. Некоторые думают, что могут сдать с годовой предоплатой, а потом им еще на год перевод сделают. Сейчас вот еще семья уедет через полгода - у них 2 к на ЛБ (уже сдается) и 1к (в ней пока живут) на Правом. Продавать не планируют.
rjkz написав:С Веника выезжать на авто - груст печальная, конечно, но в то что там в ближайшие годы будет метро - уверен. В этом есть финансовый интерес и лиц принимающих решение. Тем более им уже занесли.
rjkz написав:С Веника выезжать на авто - груст печальная, конечно, но в то что там в ближайшие годы будет метро - уверен. В этом есть финансовый интерес и лиц принимающих решение. Тем более им уже занесли.
Откуда інфа про "занєслі"? Домисли?
"Оттуда" (Бриллиантовая рука). Сказать кто кому сколько когда и от кого это узнал? Еще номер и пин своей карты?
rjkz написав:С Веника выезжать на авто - груст печальная, конечно, но в то что там в ближайшие годы будет метро - уверен. В этом есть финансовый интерес и лиц принимающих решение. Тем более им уже занесли.
Откуда інфа про "занєслі"? Домисли?
"Оттуда" (Бриллиантовая рука). Сказать кто кому сколько когда и от кого это узнал? Еще номер и пин своей карты?
А также паролі, явки, шифри і прочую шпіонску по***ень Цікавить не сам факт "заноса" і подробності (це настільки очевидно шо даже скушно). Цікавить на скільки достовірна інфа про то шо начнуть копать і коли закончать. Поставте будь-ласка оцінку достовірності інформації (в %) і орієнтовні сроки сдачі (в якому році пить шампаньйону).
rjkz написав:Фигануццо 3 лифта на 16 квартир на этаже на 25 этажей!!! Очередь занимать с ночи? Короче - х.ня это.
Я давно писав про недоліки сучасних 25-поверхових неохрущів. Буває, навіть 2 ліфти на 25 поверхів, причому на кожному поверсі 11 чи 12 квартир (в будинку лише один під,їзд.)
Я зараз живу в 14-ти поверхівці, 6 квартир на підїзд. 2 ліфти - грузовий і простий. Коли працюють - вистачає. У мінрегіонбуду є затверджені норми по забезпеченню ліфтами. Але вони трохи складні і неоднозначні. Навскидку десь так 1 ліфт на 50 квартир. Тобто якщо в підїзді від 50 до 100 квартир то має бути два ліфти. Від 100-150 - три ліфти і т.д. Десь так.