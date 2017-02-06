RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 77
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
15
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
13
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну что, как обещал, даю инфу по первой Круше.

Ремонт закончен.

Срок ремонта - 1 неделя машинной штукатурки, 1 неделя на просушку штукатурки, 1 месяц на сам ремонт. Итого 1,5 месяца.

Все покупал в Эпицентре, не парился пока. Моя задача была отработать методику недорогого и быстрого ремонта в типовой Круше. На обьеме будет дешевле - буду искать где подешевле, плюс тут осталось много обрезков, которых на опте будет меньше. Например, осталась практически полная упаковка ламината (использовали только 2 досточки).

Брал все акционное, подешевле. Например, обои брал в Эпике рулон метровка по 200 грн. Поскольку метраж небольшой, то в акционных остатках можно было по 3-4 рулона одинаковых найти.

Холодильник самый дешевый из Розетки 150см в высоту. 5600 грн.

Общие затраты (включая доставку, грузчиков, мои обеды с Мальвиной в столовой Эпицента и бензин) составили 117000 грн, или 4300дол.

Сюда не вошли:
-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)
-б/у диван
-б/у шкаф
-б/у вешалка в прихожую
-б/у комод
-б/у телек
-б/у стиралка
-б/у шторы
-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)

Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника. Остальное (холодильник, отличную стенку из Югославии - ей всего 30 лет исполнилось) - отжали родственники-спадкоемцы.

От застройщика перепало: унитаз, умывальник, розетки и выключатели (я только добавил там где была 1 розетка - по 3, ну и пару докупил). Все это использовал с удовольствием.

Стеклопакеты на удивление нормальные, с аргоном внутри. Естественно оставил.

Много внедрил жлоб-ноухау.

Например, вместо того, чтобы менять входную дверь от застройщика (а это минимум 5 тыс дверь + 1 установка + 1 откосы, итого 7 килогрн), я за 2300 грн оббил ее дермантином, вставили нормальную ручку, замок и глазок. Есть такие сервисы. Кстати, ничего так получилось.

Вместо межкомнатных дверей - арочки, двери только в санузел.

В коридоре, кухне, санузле - плитка (по 120 грн из Эпика по акции), в комнате ламинат (149 грн акционный).

Всю эту срань сняли счастливые квартиранты за 7500 грн.

Почему так дешево? потому что аццкий несезон. Все понаехи уезжают по домам.

Сначала хотел за 8000, но арендаторы были вяленькие. Хотели вьезжать с конца января, воротили носом от ужаса в подьездах, неработающих лифтах.

За 7500 нарисовалось сразу 3 потенциальных сьемщика. Одни сказали что подумают день, вторые сразу дали задаток, так что третьим уже и не показывал.

Очень не хотел платить за отопление сам во время новогоднего простоя, плюс хотелось в этом году ощутить шелест денег в руках, утерев всем зависникам нос.

Итого затрат на квартиру: 20,7куе +4,3куе=25куе. (правда 2 куе я сьекономил благодаря бабушатниковской мебели. С другой стороны, если бы не Круша - я бы эту фигню выкинул бы).

Аренда 7500/28=265дол*12=3180дол/год.


12,7% годовых. Рубаю капусту.

Плановая цена аренды - 8000-8500 грн/мес, на которые расчитываю выйти осенью 2018 (благодаря сезонному повышению цен и повышению цены именно данного дома в связи с обжитостью).
Tribeca
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 07.01.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:27

Tribeca больше так не экономьте на межкомнатной двери. Какой смысл был покупать полноценную однуху нормальной площадью и такой сомнительной экономией 3х копеек превращать ее де-факто в студию?
airmax78
 
Повідомлень: 23346
З нами з: 25.10.12
Подякував: 642 раз.
Подякували: 2663 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 962963964965
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4737, 4738, 4739
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
47383 4907708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 06:22
Вовка-тренер
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
43 14706
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 13:39
JenyaKolomiec
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
2 2111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 11:33
akurt
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50802)
28.12.2017 06:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.