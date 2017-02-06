Додано: Чет 28 гру, 2017 17:15

Vlad442 написав: rjkz написав: Так 1к и нужна бездетным. С детьми уже 2к надо. Так 1к и нужна бездетным. С детьми уже 2к надо.

В теории. На практике с детьми дошкольного возраста вполне живут в однушке.

rjkz написав: А насчет двери - она реально всегда ОТКРЫТА. Так нафига она вообще надо?

Мы дверь закрываем только когда днем ребенок спит. А насчет двери - она реально всегда ОТКРЫТА. Так нафига она вообще надо?Мы дверь закрываем только когда днем ребенок спит.

Только когда ребенок спит, только когда готовится что-то с запахом - вытяжка не всегда справляется, только когда нужно посмотреть ночью бокс/футбол. Этих "только когда" вполне достаточно, чтобы оправдать деление ван-бедрум и студио.

Если по планировке это стандартная однушка, то зажать 3 тыс на межкмнатную дверь, это уменьшить цену сдачи из-за сужения целевой аудитории. Те же люди с маленьким ребенком уже не снимут.

Tribeca написав: Сюда не вошли:

-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)

-б/у диван

-б/у шкаф

-б/у вешалка в прихожую

-б/у комод

-б/у телек

-б/у стиралка

-б/у шторы

-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)



Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника. Сюда не вошли:-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)-б/у диван-б/у шкаф-б/у вешалка в прихожую-б/у комод-б/у телек-б/у стиралка-б/у шторы-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника.

Это уже откровенный стеб. Не верю, что нашлись желающие за 7,5 на советский полированный шкаф, комод и продавленный диван. Учитывая неработающие лифты, грязь и шум. Я бы оценил в таком состоянии за 6 максимум. В теории. На практике с детьми дошкольного возраста вполне живут в однушке.ребенок спит,готовится что-то с запахом - вытяжка не всегда справляется,нужно посмотреть ночью бокс/футбол. Этих "только когда" вполне достаточно, чтобы оправдать деление ван-бедрум и студио.Если по планировке это стандартная однушка, то зажать 3 тыс на межкмнатную дверь, это уменьшить цену сдачи из-за сужения целевой аудитории. Те же люди с маленьким ребенком уже не снимут.Это уже откровенный стеб. Не верю, что нашлись желающие за 7,5 на советский полированный шкаф, комод и продавленный диван. Учитывая неработающие лифты, грязь и шум. Я бы оценил в таком состоянии за 6 максимум.

Ну не знаю - может мы чего-то реально вонючего не готовим, у нас вытяжка справляется, правда вытяжка бОльше плиты и с обвесом - справляется. Касательно того, что смотреть ночью - у меня 2 маленьких детей, что-то посмотреть можно нормально ТОЛЬко ночью - есть такое изобретение как наушники. Я даже ночью рядом с ребенком лежу - музыку полночи слушаю. Дверь поставить, конечно можно, но в 1к не критично. И если говорить о детях, то для семьи с ребенком нужна 2к (если говорить об аренде), а если семья с ребенком снимает 1к - значит есть проблемы с деньгами. А если есть проблемы с деньгами, то:1. зачем нужны арендаторы без денег.2. если все-таки снимается 1к - важна цена, а не дверь.3. еще раз - дверь не является критичной опцией.4. 1к в новострое сдастся при конкурентной цене. Я конечно могу допустить ситуацию - пришли смотреть на этаже 2 квартиры - одна с дверью, а другая без. За одну цену. И капец как нужна эта дверь. Ну сняли соседнюю, но через полчаса придет на просмотр следующий арендатор. а соседняя квартира уже сдана. Так шо - ноу проблем.