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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 965966967968>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 78
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
15
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
14
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:44

  Tribeca написав:Хьюм, я не вижу бизнескласса, сделавшего +100% к 2013. А в экономе уже почти все сделали +100%.

Я связываю это с увяданием среднего класса, и большим кол-вом понаехов в Киев.

Роста бизнескласса сейчас не вижу, вы правы-с 2015 года.

Когда он начнёт расти? Как думаете?


Самое интересное - у менеджеров среднего звена, получавших 3-5-10куе в 2013, зарплата в гривнах либо не выросла (убрали бонусы), либо выросла на +20+35%.

А у низовых рабочих как раз рост на 100%. Грубо говоря с 4000грн до 8000 сделали почти все.

Ви праві - самий доходний і затребуваний саме економ-сегмент.
Тут ще включається той фактор що кожне понаєхавше курчатко, як тільки обростає пірям, уже хоче "щось своЄ".
sun9man
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хьюм, спасибо, был не прав. Согласен.

Но тут получается тогда другой момент: все однухи сделали +100% (что в центре, что в бизнесе, что в экономе).

Двухи сделали +50%.

Трехи наверное +30%, не знаю, трёх под аренду у меня нету.

Может тут другая тенденция, мы просто Ее не замечаем?

Типа что во всех сегментах не готовы переплачивать за лишние кв.м?

Или что семьи становятся все более малочисленными (одиночки, пары без детей, разведенка с ребёнком)и им просто не нужны двухи/трехи?

Или может все семейные это люди постарше, и уже купили себе квартиры, а молодому поколению просто не представилась возможность купить жильё по своему статусу, поэтому они арендуют однуху, а трехи им нафиг не нужны?

Как думаете?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 16:58

  Tribeca написав:Как думаете?

тоже как то писал размышления на соседней ветке. В общем разговаривал с одним мужичком, он арендует что то в районе 15 кгрн однушку. Сказал, что зарабатывает достаточно, чтоб жить в нормальной квартире. При этом понимает стоимость такой квартиры и не видит смысл в покупке чего то такого. Нацелен на покупку чего то большого (3,4 комнаты), модного, с хорошей локацией, но после появления детей. А пока ареда. Его подход очень понравился, как за рубежом. Только те для себя дома покупают
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://address.ua/kiev/arenda-kvartir- ... -42907193/

Вот ремонт очень похожий на то, что у меня получилось. Со шторами смотрится уютнее в разы. Ну и тут нет телека, а у меня есть.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:10

  hume написав:
  Tribeca написав:Как думаете?

тоже как то писал размышления на соседней ветке. В общем разговаривал с одним мужичком, он арендует что то в районе 15 кгрн однушку. Сказал, что зарабатывает достаточно, чтоб жить в нормальной квартире. При этом понимает стоимость такой квартиры и не видит смысл в покупке чего то такого. Нацелен на покупку чего то большого (3,4 комнаты), модного, с хорошей локацией, но после появления детей. А пока ареда. Его подход очень понравился, как за рубежом. Только те для себя дома покупают



Почему упала с 2013 года рентабельность двух?
Или наоборот- повысилась рентабельность однух?

Ведь таких одиночек и в 2013 было много?
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:15

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Так 1к и нужна бездетным. С детьми уже 2к надо.

В теории. На практике с детьми дошкольного возраста вполне живут в однушке.
  rjkz написав:А насчет двери - она реально всегда ОТКРЫТА. Так нафига она вообще надо?
Мы дверь закрываем только когда днем ребенок спит.

Только когда ребенок спит, только когда готовится что-то с запахом - вытяжка не всегда справляется, только когда нужно посмотреть ночью бокс/футбол. Этих "только когда" вполне достаточно, чтобы оправдать деление ван-бедрум и студио.
Если по планировке это стандартная однушка, то зажать 3 тыс на межкмнатную дверь, это уменьшить цену сдачи из-за сужения целевой аудитории. Те же люди с маленьким ребенком уже не снимут.
  Tribeca написав:Сюда не вошли:
-б/у кухонька (по типу Эпицентровской за 9000 грн)
-б/у диван
-б/у шкаф
-б/у вешалка в прихожую
-б/у комод
-б/у телек
-б/у стиралка
-б/у шторы
-б/у межкомнатная дверь в ср@льник (остальных дверей нет - я сделал арочки)

Все эти предметы интерьера я изьял из проданного ранее совкошлака-бабушатника.

Это уже откровенный стеб. Не верю, что нашлись желающие за 7,5 на советский полированный шкаф, комод и продавленный диван. Учитывая неработающие лифты, грязь и шум. Я бы оценил в таком состоянии за 6 максимум.


Ну не знаю - может мы чего-то реально вонючего не готовим, у нас вытяжка справляется, правда вытяжка бОльше плиты и с обвесом - справляется. Касательно того, что смотреть ночью - у меня 2 маленьких детей, что-то посмотреть можно нормально ТОЛЬко ночью - есть такое изобретение как наушники. Я даже ночью рядом с ребенком лежу - музыку полночи слушаю. Дверь поставить, конечно можно, но в 1к не критично. И если говорить о детях, то для семьи с ребенком нужна 2к (если говорить об аренде), а если семья с ребенком снимает 1к - значит есть проблемы с деньгами. А если есть проблемы с деньгами, то:
1. зачем нужны арендаторы без денег.
2. если все-таки снимается 1к - важна цена, а не дверь.
3. еще раз - дверь не является критичной опцией.
4. 1к в новострое сдастся при конкурентной цене. Я конечно могу допустить ситуацию - пришли смотреть на этаже 2 квартиры - одна с дверью, а другая без. За одну цену. И капец как нужна эта дверь. Ну сняли соседнюю, но через полчаса придет на просмотр следующий арендатор. а соседняя квартира уже сдана. Так шо - ноу проблем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:19

  sun9man написав:
  rjkz написав:
  sun9man написав:Ну не скажіть. Двері не завадять. Запахи з кухні. Хтось сторонній заходить на хвилиночку - нащо йому любуватись на ваше ліжко? Якщо для себе - то це справа звички. Я наприклад звик до дверей скрізь і без дверей відчуваю себе не затишно.


У меня в моей квартире нет двери на кухню. С запахами справляется вытяжка даже когда она выключена (некая тяга все равно есть).
С остальным - это личные комплексы, это к психологу.

Згоден - витяжка зараз mast have.
А решта - не комплекси а справа смаку.


mUst have :wink:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:31

  Tribeca написав:Почему упала с 2013 года рентабельность двух?
Или наоборот- повысилась рентабельность однух?

Ведь таких одиночек и в 2013 было много?

В однухе спокойно может жить семья без детей. Ну или одиночка. А вот семья с детьми, если не обзавелась своим, может спокойно снимать трёху, разница в цене с двухой минимальна (на ком. услуги только влетают).

У уни можно узнать про ликвидную трёху на похе под аренду :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:я не вижу бизнескласса, сделавшего +100% к 2013. А в экономе уже почти все сделали +100%.Я связываю это с увяданием среднего класса, и большим кол-вом понаехов в Киев.Роста бизнескласса сейчас не вижу, вы правы-с 2015 года.Когда он начнёт расти? Как думаете?

В МВА очки не выдают??? :mrgreen:


2к ЛУ кирпич спецпроект(совмин) переделан под "ванбэдрум", изначально неплохой капремонт с техникой уровня Бош, весна 2013 8000грн, осень 2013 8800грн, сейчас 16500грн.
+100% к 13му не видно?

зы: уже пол-года периодически звонят рылы хотя объявы деактивированы уже давно.

апд
2к хрущ на соломе в реально прикольном но очень "индивидуальном" месте, капремонт 2012г с заменой всего но гораздо попроще чем в вышеуказанном объекте, техника тоже :) , 2013 5000грн, сейчас 9000грн, правда квартиранты живут уже 3 года, но с весны думаю будет повышение до 10000...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Та я уже увидел, Хьюм показал :)

Я в размышлениях почему мой б-класс дал +50% и остановился как вкопанный.

Видимо реально единички все дали +100%, а двушки +50%.

Ваша ЛУ по сути как однушка (ванбедрум), а у меня полноценная двушка 86 кВ метров с отдельными комнатами. +50% и все. Я в печали.
Tribeca
 
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