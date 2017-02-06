Додано: Чет 28 гру, 2017 18:54

Так он пустую треху с ремонтом от застройщика сдал тогда за 10, если я правильно понял, это вполне нормальная цена. Однуха аналогичная сколько- 6?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!