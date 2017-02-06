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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 965966967968

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 78
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
15
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
14
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:44

  Tribeca написав: а у меня полноценная двушка 86 кВ метров с отдельными комнатами. +50% и все. Я в печали.

Не угадали с локацией.
Дажк в БК -2к, 86 м это специфический товар, для тонкой прослойки либо под интуриста.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:у меня полноценная двушка 86 кВ метров с отдельными комнатами. +50% и все.

хде такой беспредел???

"не верю"(с)

или все таки правило "3х Л" в действии? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 28 гру, 2017 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:47

  Tribeca написав:получается другой момент: все однухи сделали +100%
Двухи сделали +50%.
Трехи наверное +30%, не знаю.
Как думаете?

Не совсем так, иначе бы однуха стоила как треха)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:49

  antonivs3 написав:
  Tribeca написав:получается другой момент: все однухи сделали +100%
Двухи сделали +50%.
Трехи наверное +30%, не знаю.
Как думаете?

Не совсем так, иначе бы однуха стоила как треха)

на ПОХе и не такое бывает, доказано уней :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Так он пустую треху с ремонтом от застройщика сдал тогда за 10, если я правильно понял, это вполне нормальная цена. Однуха аналогичная сколько- 6?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:58

  antonivs3 написав:
  Tribeca написав:получается другой момент: все однухи сделали +100%
Двухи сделали +50%.
Трехи наверное +30%, не знаю.
Как думаете?

Не совсем так, иначе бы однуха стоила как треха)



Не стоила бы, просто разрыв сокращается.

1к было 4000грн+100%=8000грн
2к было 6000+50%=9000грн
3к было 8000+30%=10400грн

Как-то так.
Tribeca
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:08

  Tribeca написав:
  antonivs3 написав:
  Tribeca написав:получается другой момент: все однухи сделали +100%
Двухи сделали +50%.
Трехи наверное +30%, не знаю.
Как думаете?

Не совсем так, иначе бы однуха стоила как треха)



Не стоила бы, просто разрыв сокращается.

1к было 4000грн+100%=8000грн
2к было 6000+50%=9000грн
3к было 8000+30%=10400грн

Как-то так.


ну и какие вы из этого делаете выводы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:44

  Tribeca написав:Хьюм, спасибо, был не прав. Согласен.

Но тут получается тогда другой момент: все однухи сделали +100% (что в центре, что в бизнесе, что в экономе).

Двухи сделали +50%.

Трехи наверное +30%, не знаю, трёх под аренду у меня нету.

Может тут другая тенденция, мы просто Ее не замечаем?

Типа что во всех сегментах не готовы переплачивать за лишние кв.м?

Или что семьи становятся все более малочисленными (одиночки, пары без детей, разведенка с ребёнком)и им просто не нужны двухи/трехи?

Или может все семейные это люди постарше, и уже купили себе квартиры, а молодому поколению просто не представилась возможность купить жильё по своему статусу, поэтому они арендуют однуху, а трехи им нафиг не нужны?

Как думаете?


Двуха в Ылитном АППСе +73% в грн. Только для себя я все равно считаю в баксе. Это объективней.
rjkz
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