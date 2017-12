Додано: Чет 28 гру, 2017 19:08

Tribeca написав: antonivs3 написав: Tribeca написав: получается другой момент: все однухи сделали +100%

Двухи сделали +50%.

Трехи наверное +30%, не знаю.

Не стоила бы, просто разрыв сокращается.



1к было 4000грн+100%=8000грн

2к было 6000+50%=9000грн

3к было 8000+30%=10400грн



ну и какие вы из этого делаете выводы?

