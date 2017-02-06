Додано: Чет 28 гру, 2017 22:25

rjkz написав: Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку.

Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает). Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку.Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).

это бывает лишь тогда, когда люди заезжают в помещение с нормальным ремонтом и убивают его - вот например у меня съехало в феврале 2014го одно модное архитектурное бюро, оставив после себя очень неплохой ремонт менее чем годичной давности и я не смог найти никого кроме инет-магазина автозапчастей, которые его за пару лет и убили - тогда да, этот момент оговаривается, четко прописывается в договоре и выполняетсяно вообще я предоставляю почетное право делать ремонт арендаторам, разве шо мотивирую их каникулами, в зависимости от заявленного объема работ, но особо не балуюразве шо сам весной 2013го поотрезал везде центральное отопление, увидев устойчивую тенденцию роста тарифов, а в 2016м вложился везде в лед-освещение, где его еще не было, все остальное - делайте, дорогие, шо хотите - все равно вам же этим пользоваться и убивать