Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав: Двуха в Ылитном АППСе +73% в грн. Только для себя я все равно считаю в баксе. Это объективней.
а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее
В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники.
я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторов я канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее
В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники.
я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторов я канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же
Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку. Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).
rjkz написав:Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку. Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).
это бывает лишь тогда, когда люди заезжают в помещение с нормальным ремонтом и убивают его - вот например у меня съехало в феврале 2014го одно модное архитектурное бюро, оставив после себя очень неплохой ремонт менее чем годичной давности и я не смог найти никого кроме инет-магазина автозапчастей, которые его за пару лет и убили - тогда да, этот момент оговаривается, четко прописывается в договоре и выполняется но вообще я предоставляю почетное право делать ремонт арендаторам, разве шо мотивирую их каникулами, в зависимости от заявленного объема работ, но особо не балую разве шо сам весной 2013го поотрезал везде центральное отопление, увидев устойчивую тенденцию роста тарифов, а в 2016м вложился везде в лед-освещение, где его еще не было, все остальное - делайте, дорогие, шо хотите - все равно вам же этим пользоваться и убивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:Не стоила бы, просто разрыв сокращается. 1к было 4000грн+100%=8000грн 2к было 6000+50%=9000грн 3к было 8000+30%=10400грн Как-то так.
Как-то так не было, кроме элитки/центира. В экономе спальников если 1к стоила 4, то сопоставимая трешка 6. Вот отсюда и подразумевал, про однушку за 4+100%=8, а трешку за 6*1.3=7.8 Может и сокращается, в пределах погрешности субъективных наблюдений, но по сути он и был небольшой.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
rjkz написав:Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку. Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).
это бывает лишь тогда, когда люди заезжают в помещение с нормальным ремонтом и убивают его - вот например у меня съехало в феврале 2014го одно модное архитектурное бюро, оставив после себя очень неплохой ремонт менее чем годичной давности и я не смог найти никого кроме инет-магазина автозапчастей, которые его за пару лет и убили - тогда да, этот момент оговаривается, четко прописывается в договоре и выполняется но вообще я предоставляю почетное право делать ремонт арендаторам, разве шо мотивирую их каникулами, в зависимости от заявленного объема работ, но особо не балую разве шо сам весной 2013го поотрезал везде центральное отопление, увидев устойчивую тенденцию роста тарифов, а в 2016м вложился везде в лед-освещение, где его еще не было, все остальное - делайте, дорогие, шо хотите - все равно вам же этим пользоваться и убивать
Я наблюдал как в одном офисе арендаторы забацали такой цыган-стайл, што хоть оно и дорого стоило, но только одна тематическая фирма после них смогла снять - ей как раз подошло.