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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 78
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
19%
15
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
14
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 20:37

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:
  rjkz написав:
Двуха в Ылитном АППСе +73% в грн. Только для себя я все равно считаю в баксе. Это объективней.


а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее


В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники.


я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторов
я канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:08

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:
  kingkongovets написав:а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее


В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники.


я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторов
я канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же


Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку.
Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:25

  rjkz написав:Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку.
Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).


это бывает лишь тогда, когда люди заезжают в помещение с нормальным ремонтом и убивают его - вот например у меня съехало в феврале 2014го одно модное архитектурное бюро, оставив после себя очень неплохой ремонт менее чем годичной давности и я не смог найти никого кроме инет-магазина автозапчастей, которые его за пару лет и убили - тогда да, этот момент оговаривается, четко прописывается в договоре и выполняется
но вообще я предоставляю почетное право делать ремонт арендаторам, разве шо мотивирую их каникулами, в зависимости от заявленного объема работ, но особо не балую
разве шо сам весной 2013го поотрезал везде центральное отопление, увидев устойчивую тенденцию роста тарифов, а в 2016м вложился везде в лед-освещение, где его еще не было, все остальное - делайте, дорогие, шо хотите - все равно вам же этим пользоваться и убивать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:53

  Tribeca написав:Не стоила бы, просто разрыв сокращается.
1к было 4000грн+100%=8000грн
2к было 6000+50%=9000грн
3к было 8000+30%=10400грн
Как-то так.

Как-то так не было, кроме элитки/центира.
В экономе спальников если 1к стоила 4, то сопоставимая трешка 6.
Вот отсюда и подразумевал, про однушку за 4+100%=8, а трешку за 6*1.3=7.8 :mrgreen:
Может и сокращается, в пределах погрешности субъективных наблюдений, но по сути он и был небольшой.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:56

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:Именно поэтому я выбираю тщательно арендатрей. Те что съехали в 2014-м "хороший" урок дали. В 2015-м были незначительные последствия пребывания - покрылись из страховой суммы, остаток сбросил на карту человеку.
Ясен пень что от фирмы требовать того же что и от жильцов не получится, значит надо решать вопрос или неубиваемыми/легковосстанавливаемыми решениями или пунктом в договоре о приведении всего в изначальный вид (на Западе - это обычная практика, но там судебная система работает).


это бывает лишь тогда, когда люди заезжают в помещение с нормальным ремонтом и убивают его - вот например у меня съехало в феврале 2014го одно модное архитектурное бюро, оставив после себя очень неплохой ремонт менее чем годичной давности и я не смог найти никого кроме инет-магазина автозапчастей, которые его за пару лет и убили - тогда да, этот момент оговаривается, четко прописывается в договоре и выполняется
но вообще я предоставляю почетное право делать ремонт арендаторам, разве шо мотивирую их каникулами, в зависимости от заявленного объема работ, но особо не балую
разве шо сам весной 2013го поотрезал везде центральное отопление, увидев устойчивую тенденцию роста тарифов, а в 2016м вложился везде в лед-освещение, где его еще не было, все остальное - делайте, дорогие, шо хотите - все равно вам же этим пользоваться и убивать


Я наблюдал как в одном офисе арендаторы забацали такой цыган-стайл, што хоть оно и дорого стоило, но только одна тематическая фирма после них смогла снять - ей как раз подошло.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:59

  UA написав:
  Tribeca написав: у меня двушка 86 метров. +50% и я в печали.

Не угадали с локацией. Дажк в БК -2к, 86 м это специфический товар

Саперно-Слободская 22- двушки 110метров. Маленкие двушки- 90метров. Вот где жир для белых людей. Правда они поголовно переделывались в трешки с куфнями в недрах и без окон
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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