Додано: Чет 28 гру, 2017 20:37

Двуха в Ылитном АППСе +73% в грн. Только для себя я все равно считаю в баксе. Это объективней. Двуха в Ылитном АППСе +73% в грн. Только для себя я все равно считаю в баксе. Это объективней.



а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее а ремонт (мебель, техника) обновлялись с 2013го? так еще объективнее



В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники. В 2014-м летом, на курсе 10-12 был последний апгрейд вместе с амортизационными затратами на 2 куе. Потом только текущий ремонт техники.



я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторов

я канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же я вот почему спросил - у меня годовая прибыль за 2017й в долларах примерно 60% по сравнению с 2013м, (в 2016м было почти ровно 50%) но практически все объекты (кроме одного самого крупного и еще одного, где не менялись с тех пор арендаторы) были за это время отремонтированы и некоторые даже по два раза - это всегда происходит при смене арендаторовя канешна понимаю шо тема по жилой, а не по комм недвиге, но все же

