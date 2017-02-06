Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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sun9man написав:Животноє - мінус. Але і плюс. Принаймні людина відповідальна - четвєроного друга не бросає. Можна с тварючки плату брать. Но налічіє животного характеризує людину з позитивного боку. Наявність свого барахлішка - плюс.
Ага, це як би: "сдам комнату: для одного человєка 1500, для двох по 1000, камуаналка отдєльно с каждого па 500". Тоді найвигідніше рибки, це скільки ж бабла можна заработать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
sun9man написав:Животноє - мінус. Але і плюс. Принаймні людина відповідальна - четвєроного друга не бросає. Можна с тварючки плату брать. Но налічіє животного характеризує людину з позитивного боку. Наявність свого барахлішка - плюс.
Ага, це як би: "сдам комнату: для одного человєка 1500, для двох по 1000, камуаналка отдєльно с каждого па 500". Тоді найвигідніше рибки, це скільки ж бабла можна заработать.
Найвигідніше - таракани в голові. Я мав на увазі що якщо здавать то за налічіє тварючки можна запросить +500/+1000 до прайса. Ну і на цьому шукать консенсус.
Особенно доставляєт "Русская семейная пара" Я в свій час пообщався з рилами із Ашхабада. Там категорії снімак дві - місцеві і "іностранци". Місцеві (туркмени) своїх місцевих називають "звєрі". Ну і відповідно ставляться. "Іностранці" діляться на подкатегорії - Турки, Русскіє, Остальниє. Україці - остальниє. Русскіє котіруються ніже турків - потому как алкаши і ведуть себе по принципу "нє своє нє жалко".
Vlad442 написав:Никогда не угадаешь. Вот стоит перед тобой семейная пара без детей. Милые, не матерятся через слово, пепел на столешницу не сбрасывают. Что будет по итогу ты не знаешь. Одни окажутся нариками, другие протащат кошечку, трети запойными и будут устраивать дебоши по ночам, четвертые засранцами, пятые через полгода съедут.
100% Я так попадал пару раз. С виду интеллигентная семья, а оказываются редкостные засранцы.
Vlad442 написав:Никогда не угадаешь. Вот стоит перед тобой семейная пара без детей. Милые, не матерятся через слово, пепел на столешницу не сбрасывают. Что будет по итогу ты не знаешь. Одни окажутся нариками, другие протащат кошечку, трети запойными и будут устраивать дебоши по ночам, четвертые засранцами, пятые через полгода съедут.
100% Я так попадал пару раз. С виду интеллигентная семья, а оказываются редкостные засранцы.
У меня такие сразу идут на ЮХ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Tribeca написав:Вариант с курильщиком ИМХО не страшен, если есть балкон (особенно незастекленный).
Хотя если курильщик -одиночка, то может курить прямо на кухне. Семейный курить на кухне не будет.
Кстати, работающий одиночка склонен к загулам и вечеринкам на сьемной хате, как думаете?
Ок, кто еще на какие моменты обращает внимание?
У меня одни были - семья с ребенком, словил на курении на кухне. Пришлось выселяться. На балконе - не факт что будут курить и не факт что будут закрывать балкон. Некурящий человек лучше чем курящий. Сейчас их много и становится больше, поэтому не проблема выбрать некурящего. Насчет загулов - если приходят гости и имеет место быть застолье -это одно, если пьяный запой - это другое. Сейчас среди определенной части людей популярен здоровый образ жизни - пробежки, здоровое питание, спортзал, никакого курения и алкоголя. Ищите.