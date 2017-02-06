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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 79
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
16
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
14
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:55

  UA написав:
  Tribeca написав:Вариант с курильщиком ИМХО не страшен, если есть балкон (особенно незастекленный).


Если так- берите пару таксующих, курящих кавказцев с Донбасса и будет вам счастье :D

Трибека в тандеме с Владом сегодня в ударе, теоретики-всезнайки, аццкая смесь! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:05

Прохожий

плюсанул :mrgreen:

2all: раньше уже выкладывал - продублирую, там в каментах жиру больше, чем в самом посте

https://cosharel.livejournal.com/632619.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:28

  sun9man написав:Животноє - мінус. Але і плюс. Принаймні людина відповідальна - четвєроного друга не бросає. Можна с тварючки плату брать. Но налічіє животного характеризує людину з позитивного боку.
Наявність свого барахлішка - плюс.

Ага, це як би:
"сдам комнату: для одного человєка 1500, для двох по 1000, камуаналка отдєльно с каждого па 500".
Тоді найвигідніше рибки, це скільки ж бабла можна заработать.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:33

  flyman написав:
  sun9man написав:Животноє - мінус. Але і плюс. Принаймні людина відповідальна - четвєроного друга не бросає. Можна с тварючки плату брать. Но налічіє животного характеризує людину з позитивного боку.
Наявність свого барахлішка - плюс.

Ага, це як би:
"сдам комнату: для одного человєка 1500, для двох по 1000, камуаналка отдєльно с каждого па 500".
Тоді найвигідніше рибки, це скільки ж бабла можна заработать.

Найвигідніше - таракани в голові.
Я мав на увазі що якщо здавать то за налічіє тварючки можна запросить +500/+1000 до прайса. Ну і на цьому шукать консенсус.
sun9man
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:42

  kingkongovets написав:Прохожий

плюсанул :mrgreen:

2all: раньше уже выкладывал - продублирую, там в каментах жиру больше, чем в самом посте

https://cosharel.livejournal.com/632619.html

А от іще в продолженіє тєми
https://cosharel.livejournal.com/632089.html

:)
Особенно доставляєт "Русская семейная пара" :)
Я в свій час пообщався з рилами із Ашхабада. Там категорії снімак дві - місцеві і "іностранци". Місцеві (туркмени) своїх місцевих називають "звєрі". Ну і відповідно ставляться.
"Іностранці" діляться на подкатегорії - Турки, Русскіє, Остальниє. Україці - остальниє. Русскіє котіруються ніже турків - потому как алкаши і ведуть себе по принципу "нє своє нє жалко".
sun9man
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:26

  Vlad442 написав:Никогда не угадаешь. Вот стоит перед тобой семейная пара без детей. Милые, не матерятся через слово, пепел на столешницу не сбрасывают. Что будет по итогу ты не знаешь. Одни окажутся нариками, другие протащат кошечку, трети запойными и будут устраивать дебоши по ночам, четвертые засранцами, пятые через полгода съедут.

100% Я так попадал пару раз. С виду интеллигентная семья, а оказываются редкостные засранцы.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:05

  hume написав:
  Vlad442 написав:Никогда не угадаешь. Вот стоит перед тобой семейная пара без детей. Милые, не матерятся через слово, пепел на столешницу не сбрасывают. Что будет по итогу ты не знаешь. Одни окажутся нариками, другие протащат кошечку, трети запойными и будут устраивать дебоши по ночам, четвертые засранцами, пятые через полгода съедут.

100% Я так попадал пару раз. С виду интеллигентная семья, а оказываются редкостные засранцы.

У меня такие сразу идут на ЮХ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:У меня такие сразу идут на ЮХ

Может вы еще арендаторам свечку держите? Какая разница засранцы или нет, если при выезде оставят квартиру чистой или оплатят профессиональную уборку?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:46

  Tribeca написав:Вариант с курильщиком ИМХО не страшен, если есть балкон (особенно незастекленный).

Хотя если курильщик -одиночка, то может курить прямо на кухне. Семейный курить на кухне не будет.

Кстати, работающий одиночка склонен к загулам и вечеринкам на сьемной хате, как думаете?

Ок, кто еще на какие моменты обращает внимание?


У меня одни были - семья с ребенком, словил на курении на кухне. Пришлось выселяться.
На балконе - не факт что будут курить и не факт что будут закрывать балкон.
Некурящий человек лучше чем курящий. Сейчас их много и становится больше, поэтому не проблема выбрать некурящего.
Насчет загулов - если приходят гости и имеет место быть застолье -это одно, если пьяный запой - это другое. Сейчас среди определенной части людей популярен здоровый образ жизни - пробежки, здоровое питание, спортзал, никакого курения и алкоголя. Ищите.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:48

  Frant написав:
  rjkz написав:Насчет животных - никогда и никаких. Ни котов/собак ни попугаев ни черепашек в коробочках ни рыбок.
В квартире могут проживать только Хомо Сапиенс.

Акваріум з рибками - можна)))
Решту тварин - НІ!


Некогда у моего товарища был случай, когда СЛУЧАЙНО аквариум 120 литров навернулся на паркет с тумбы.
Оно надо?
И без аквариумов арендаторов пока хватает.
rjkz
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