С кавказскими-же овчарками.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:50
Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:57
Отбирать, ошибиться и нарваться на таких - это вероятность.
брать всех подряд - это гарантия проблем.
А "милая семейная пара с ребенком" ставит дополнительную подпись в пункте договора об ответственности ЗА..... Вылет с не возвратом залога при первом-же случае.
Человек имеет право несистематически убирать в арендной квартире - в конце концов это в некоей мере его место обитания и это НЕ сделать чего-то. А вот СДЕЛАТЬ то, что не разрешено - это наказуемо.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:07
Дивує кількість хомячків, які вдуться на такі вброси. Це помийка спеціально створена для того, щоби розводити срачі, приваблювати холівари і на цьому заробляти, продаючи рекламу. Абсолютно всі історії там вигадані, основні зачинщики холіварів - боти.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ЗОЖ?
В тренде конечно но опасная сцуко вещь
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:54
Не. Ну рыбка "петушок" в мини аквариуме. Нормально.
Был клиент с террариумом. Там зеленый такой дракон... игуана вроде зовут.
Так я не против.
т.к. работаю недалеко, с удовольствием кормил дракона, в отсутствии хозяина.
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