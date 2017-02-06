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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 970971972973

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 79
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
16
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
14
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:50

  UA написав:
  Tribeca написав:Вариант с курильщиком ИМХО не страшен, если есть балкон (особенно незастекленный).


Если так- берите пару таксующих, курящих кавказцев с Донбасса и будет вам счастье :D


С кавказскими-же овчарками.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 19:57

  Vlad442 написав:Квартира не музей. Это орудие производства, которое со временем изнашивается. Этот износ заложен в цену.
  UA написав:Если фильтры не ставить, потом придется удивляться, почему квартиру считают сараем?
В аренде должна быть сегрегация.

Никогда не угадаешь. Вот стоит перед тобой семейная пара без детей. Милые, не матерятся через слово, пепел на столешницу не сбрасывают. Что будет по итогу ты не знаешь. Одни окажутся нариками, другие протащат кошечку, трети запойными и будут устраивать дебоши по ночам, четвертые засранцами, пятые через полгода съедут.
Я пришел к выводу, что получение максимальной цены это первый приоритет. Деньги позволят и стены перекрасить/переклеить и мебель обновить. Попытка проводить кастинг отрицательно сказывается на количестве денег в кармане, при далеко не 100% шансах на успех. Это лотерея, а я в лотереи не играю.


Отбирать, ошибиться и нарваться на таких - это вероятность.
брать всех подряд - это гарантия проблем.
А "милая семейная пара с ребенком" ставит дополнительную подпись в пункте договора об ответственности ЗА..... Вылет с не возвратом залога при первом-же случае.
Человек имеет право несистематически убирать в арендной квартире - в конце концов это в некоей мере его место обитания и это НЕ сделать чего-то. А вот СДЕЛАТЬ то, что не разрешено - это наказуемо.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:07

  sun9man написав:
  kingkongovets написав:Прохожий

плюсанул :mrgreen:

2all: раньше уже выкладывал - продублирую, там в каментах жиру больше, чем в самом посте

https://cosharel.livejournal.com/632619.html

А от іще в продолженіє тєми
https://cosharel.livejournal.com/632089.html

Дивує кількість хомячків, які вдуться на такі вброси. Це помийка спеціально створена для того, щоби розводити срачі, приваблювати холівари і на цьому заробляти, продаючи рекламу. Абсолютно всі історії там вигадані, основні зачинщики холіварів - боти.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Сейчас среди определенной части людей популярен здоровый образ жизни - пробежки, здоровое питание, спортзал, никакого курения и алкоголя

ЗОЖ?
В тренде конечно но опасная сцуко вещь :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:54

  rjkz написав:Некогда у моего товарища был случай, когда СЛУЧАЙНО аквариум 120 литров навернулся на паркет с тумбы.
Оно надо?
И без аквариумов арендаторов пока хватает.

Не. Ну рыбка "петушок" в мини аквариуме. Нормально.
Был клиент с террариумом. Там зеленый такой дракон... игуана вроде зовут.
Так я не против.
т.к. работаю недалеко, с удовольствием кормил дракона, в отсутствии хозяина.
UA
 
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