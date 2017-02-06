Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.
ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью. у нас постнищебродский синдром.
Самое дорогое это время. Вопрос в эффективности использования трудовых ресурсов. https://www.youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g это украинец смотавшийся в Канаду. 6 минут покраска одной двери. Вопрос: Сколько времени, денег и ненужных телодвижений нужно украинскому арендодателю, чтобы обновить двери из пленок шпонов и пр. лабуды?
За эти двери они даже цену на сайте объявить боятся. "Дайте запрос цены нашему предствителю в вашем регионе". Что-то мне подсказывает, что это развод лохов. Неужели, если кваритира подходит под ЛЛЛ, некошерная марка дверей снизит цену аренды хоть на сто гривен?
UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.
ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью. у нас постнищебродский синдром.
Самое дорогое это время. Вопрос в эффективности использования трудовых ресурсов. https://www.youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g это украинец смотавшийся в Канаду. 6 минут покраска одной двери. Вопрос: Сколько времени, денег и ненужных телодвижений нужно украинскому арендодателю, чтобы обновить двери из пленок шпонов и пр. лабуды?
Я когда-то смотрел этот канал. Есть еще много видео и на других каналах в том числе по США - там реально за то качество, которое делают мексиканцы , у нас в 2 счета вылетают на свежий воздух. Поэтому те кто делает строительный бизнес на ремонтах, используя украинских мастеров, очень быстро добиваются успеха.