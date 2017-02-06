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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 972973974975

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 80
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
4
3. 7 500 долл. екв./міс
3%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
18%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
16
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
15
8. 750 долл. екв./міс
8%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:24

Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:17

  UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.


ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью.
у нас постнищебродский синдром.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:37

  UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.

Франт и захар_ тоже красят двери кисточкой.
Омериканцы красят белой масляной краской я надеюсь? :mrgreen:

зы: ежели чё то экошпон=пленка по-модному 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:49

  rjkz написав:
  UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.


ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью.
у нас постнищебродский синдром.

Самое дорогое это время.
Вопрос в эффективности использования трудовых ресурсов.
https://www.youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g
это украинец смотавшийся в Канаду.
6 минут покраска одной двери.
Вопрос: Сколько времени, денег и ненужных телодвижений нужно украинскому арендодателю, чтобы обновить двери из пленок шпонов и пр. лабуды?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

За эти двери они даже цену на сайте объявить боятся. "Дайте запрос цены нашему предствителю в вашем регионе". Что-то мне подсказывает, что это развод лохов. Неужели, если кваритира подходит под ЛЛЛ, некошерная марка дверей снизит цену аренды хоть на сто гривен?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью.
у нас постнищебродский синдром.

У владельцев и покупателей, но не у арендаторов. Как девушка из деревни бегает за крутыми брендами, а девушка со вкусом смотрит на стиль, а не на бренд.
ИМХО.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:22

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Вся Омерика красит двери из массива кисточкой и не подозревает, что где то в богатейшей стране Украине, народ перебирает - шпон, пленка, экошпон и т.д.


ну там вообще довольно просто ко всему подходят - к одежде, машинам, жилью.
у нас постнищебродский синдром.

Самое дорогое это время.
Вопрос в эффективности использования трудовых ресурсов.
https://www.youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g
это украинец смотавшийся в Канаду.
6 минут покраска одной двери.
Вопрос: Сколько времени, денег и ненужных телодвижений нужно украинскому арендодателю, чтобы обновить двери из пленок шпонов и пр. лабуды?


Я когда-то смотрел этот канал. Есть еще много видео и на других каналах в том числе по США - там реально за то качество, которое делают мексиканцы , у нас в 2 счета вылетают на свежий воздух. Поэтому те кто делает строительный бизнес на ремонтах, используя украинских мастеров, очень быстро добиваются успеха.
rjkz
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