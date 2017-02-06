На фото выглядит по сельски. Если бы мне просто показали фото и спросили, где стоит такая дверь, первое, что пришло бы на ум, что в ЖЭКе или учительской.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На фото выглядит по сельски. Если бы мне просто показали фото и спросили, где стоит такая дверь, первое, что пришло бы на ум, что в ЖЭКе или учительской.
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Дверной и половой вопрос вечны...
Нет варианта чтобы быстро, недорого и надолго.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:09
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