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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2017 15:48
hume написав:
А модненькая дверь из масива, которая отлично впишется в современный ремонт, двумя постами выше с лёгкостью перешагивает отметку в 20 кгрн.
На фото выглядит по сельски. Если бы мне просто показали фото и спросили, где стоит такая дверь, первое, что пришло бы на ум, что в ЖЭКе или учительской.
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Vlad442
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Додано: Нед 31 гру, 2017 16:57
Дверной и половой вопрос вечны...
Нет варианта чтобы быстро, недорого и надолго.
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UA
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Додано: Нед 31 гру, 2017 20:09
UA написав:
Дверной и половой вопрос вечны...
Нет варианта чтобы быстро, недорого и надолго.
С полами вопрос только - что считать "недорого"? Остальное выполнимо.
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rjkz
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Додано: Нед 31 гру, 2017 23:07
В учительской обычно не такая дверь, там обычная белая крашенная.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 01 січ, 2018 01:49
С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!
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rjkz
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Додано: Пон 01 січ, 2018 15:40
rjkz написав:
С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!
Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.
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Vlad442
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Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34
Vlad442 написав: rjkz написав:
С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!
Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.
Ага, помечтайте.
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airmax78
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Додано: Пон 01 січ, 2018 23:44
Vlad442 написав: rjkz написав:
С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!
Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.
Про взрывной рост предложения ничего не хотите сказать?
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rjkz
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