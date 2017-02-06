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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 974975976977

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 82
1. більше 10 000 долл. екв./міс
7%
6
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
13%
11
5. 3 000 долл. екв./міс
17%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
16
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
16
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:А модненькая дверь из масива, которая отлично впишется в современный ремонт, двумя постами выше с лёгкостью перешагивает отметку в 20 кгрн.

На фото выглядит по сельски. Если бы мне просто показали фото и спросили, где стоит такая дверь, первое, что пришло бы на ум, что в ЖЭКе или учительской.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Дверной и половой вопрос вечны...
Нет варианта чтобы быстро, недорого и надолго.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:09

  UA написав:Дверной и половой вопрос вечны...
Нет варианта чтобы быстро, недорого и надолго.


С полами вопрос только - что считать "недорого"? Остальное выполнимо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:07

В учительской обычно не такая дверь, там обычная белая крашенная.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 01:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 15:40

  rjkz написав:С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!

Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!

Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.

Ага, помечтайте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:44

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:С Новым годом, господа арендодатели и арендаторы!

Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.


Про взрывной рост предложения ничего не хотите сказать?
rjkz
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  #<1 ... 974975976977
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