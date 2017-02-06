Додано: Вів 02 січ, 2018 18:06

Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?

Мотивы:

1. На ветке много арендодателей, то есть присутствует целевая аудитория.

2. На ветке присутствуют арендодатели из более высоких сегментов, которые возможно, захотят избавиться от чего-то, что вполне может быть востребовано в более недорогих сегментах. Это и потенциальным покупателям удобно. Кроме того, у всех нас остаются какие-то мешки, пачки и тп, что выгодней отдать за полцены, чем оно возьмется камнем или сгниет где-то в гараже.

Сначала думал предложить отдельную ветку открыть, но учитывая периодичность таких вещей - о ней скоро все забудут и оно уйдет в никуда.

Допускаю для таких вещей регистрировать отдельные аккаунты во избежание нежелательной идентификации. Но если у кого есть желание играть в открытую - это его решение.

Естественно, если это не нарушает правила форума Finance.ua