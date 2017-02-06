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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:32
Первый написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.
Про взрывной рост предложения ничего не хотите сказать?
Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать
ну эт понятно - служба обязывает.
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rjkz
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Додано: Вів 02 січ, 2018 15:45
Первый написав:
Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать
Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 січ, 2018 15:57
Vlad442 написав: Первый написав:
Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать
Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.
С бензусом по тридцатке сильно не наездишься
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hume
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Додано: Вів 02 січ, 2018 16:18
hume написав:
С бензусом по тридцатке сильно не наездишься
Поэтому дороги сравнительно пустые и локация арендованной квартиры отходит на второй план. Но так будет не всегда.
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Vlad442
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Додано: Вів 02 січ, 2018 18:06
Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?
Мотивы:
1. На ветке много арендодателей, то есть присутствует целевая аудитория.
2. На ветке присутствуют арендодатели из более высоких сегментов, которые возможно, захотят избавиться от чего-то, что вполне может быть востребовано в более недорогих сегментах. Это и потенциальным покупателям удобно. Кроме того, у всех нас остаются какие-то мешки, пачки и тп, что выгодней отдать за полцены, чем оно возьмется камнем или сгниет где-то в гараже.
Сначала думал предложить отдельную ветку открыть, но учитывая периодичность таких вещей - о ней скоро все забудут и оно уйдет в никуда.
Допускаю для таких вещей регистрировать отдельные аккаунты во избежание нежелательной идентификации. Но если у кого есть желание играть в открытую - это его решение.
Естественно, если это не нарушает правила форума Finance.ua
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rjkz
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Додано: Вів 02 січ, 2018 18:11
hume написав: Vlad442 написав: Первый написав:
Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать
Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.
С бензусом по тридцатке сильно не наездишься
Дыквидьйездийутже.
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rjkz
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Додано: Сер 03 січ, 2018 10:10
rjkz написав:
Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?
Мотивы:
1. На ветке много арендодателей, то есть присутствует целевая аудитория.
2. На ветке присутствуют арендодатели из более высоких сегментов, которые возможно, захотят избавиться от чего-то, что вполне может быть востребовано в более недорогих сегментах. Это и потенциальным покупателям удобно. Кроме того, у всех нас остаются какие-то мешки, пачки и тп, что выгодней отдать за полцены, чем оно возьмется камнем или сгниет где-то в гараже.
Сначала думал предложить отдельную ветку открыть, но учитывая периодичность таких вещей - о ней скоро все забудут и оно уйдет в никуда.
Допускаю для таких вещей регистрировать отдельные аккаунты во избежание нежелательной идентификации. Но если у кого есть желание играть в открытую - это его решение.
Естественно, если это не нарушает правила форума Finance.ua
Підтримую. І це буде цікаво не лише орендодавцям, а й всім хто рбить ремонти. переїзджає, купує для себе. І мабуть варто затулити для цього окрему гілочку, проанонсувавши її на всіх популярних на форумі гілках про нерухомість.
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sun9man
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