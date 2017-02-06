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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 975976977978

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 86
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
7
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
12
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
17
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
17
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:32

  Первый написав:
rjkz написав:
  Vlad442 написав:Присоединяюсь.
Психологически следующий год будет трудным, что для одних, что для других, с учетом взрывного роста зарплат в 17-ом.
Первым будет психологически трудно поднимать на 30-40%, вторым принять такой рост.


Про взрывной рост предложения ничего не хотите сказать?


Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать


ну эт понятно - служба обязывает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Первый написав:Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать

Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:57

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать

Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.

С бензусом по тридцатке сильно не наездишься
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:С бензусом по тридцатке сильно не наездишься

Поэтому дороги сравнительно пустые и локация арендованной квартиры отходит на второй план. Но так будет не всегда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?
Мотивы:
1. На ветке много арендодателей, то есть присутствует целевая аудитория.
2. На ветке присутствуют арендодатели из более высоких сегментов, которые возможно, захотят избавиться от чего-то, что вполне может быть востребовано в более недорогих сегментах. Это и потенциальным покупателям удобно. Кроме того, у всех нас остаются какие-то мешки, пачки и тп, что выгодней отдать за полцены, чем оно возьмется камнем или сгниет где-то в гараже.
Сначала думал предложить отдельную ветку открыть, но учитывая периодичность таких вещей - о ней скоро все забудут и оно уйдет в никуда.
Допускаю для таких вещей регистрировать отдельные аккаунты во избежание нежелательной идентификации. Но если у кого есть желание играть в открытую - это его решение.
Естественно, если это не нарушает правила форума Finance.ua
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:11

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  Первый написав:Я могу сказать. Клоповники будет тяжко сдать

Почему? Каждый вариант найдет своего арендатора. Сейчас мода на новострои, хотя советская вторичка расположена зачастую в лучших местах с лучшей инфраструктурой.
Пока машин на дорогах мало, каждый думает, куплю/сниму новострой в ипенях с чистыми мопами - все равно на работу на машине езжу. С ростом уровня жизни машин станет больше, проехать будет сложней и тогда локация и транспорт выйдут на первый план. Люди будут меньше обращать внимание на тип дома (сейчас эконом новострои по планировкам не лучше совкошлака), а больше на удобство добраться до работы, иметь парк, садик/школу в пешей доступности.

С бензусом по тридцатке сильно не наездишься


Дыквидьйездийутже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:10

  rjkz написав:Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?
Мотивы:
1. На ветке много арендодателей, то есть присутствует целевая аудитория.
2. На ветке присутствуют арендодатели из более высоких сегментов, которые возможно, захотят избавиться от чего-то, что вполне может быть востребовано в более недорогих сегментах. Это и потенциальным покупателям удобно. Кроме того, у всех нас остаются какие-то мешки, пачки и тп, что выгодней отдать за полцены, чем оно возьмется камнем или сгниет где-то в гараже.
Сначала думал предложить отдельную ветку открыть, но учитывая периодичность таких вещей - о ней скоро все забудут и оно уйдет в никуда.
Допускаю для таких вещей регистрировать отдельные аккаунты во избежание нежелательной идентификации. Но если у кого есть желание играть в открытую - это его решение.
Естественно, если это не нарушает правила форума Finance.ua

Підтримую. І це буде цікаво не лише орендодавцям, а й всім хто рбить ремонти. переїзджає, купує для себе. І мабуть варто затулити для цього окрему гілочку, проанонсувавши її на всіх популярних на форумі гілках про нерухомість.
sun9man
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:17

  sun9man написав:
  rjkz написав:Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?

- Лучше все-таки в отдельной ветке.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:22

di2gard Думаю лучше отдельный форум , т.к. читать про какие то двери , не интересно - завтра напишут про кровати , потом про очистку воды и т.д. но ведь это не тема этого форума , здесь про инфу кто и как сдает или снимает , анализ цен , обмен опытом , хотя тема интересная , но в другой ветке
SerDem
 
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