Аренда в канадских ипенях:
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Додано: Чет 04 січ, 2018 02:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
немного оффтопа.
Аренда в канадских ипенях:
Додано: Чет 04 січ, 2018 08:33
rjkz апуеть аффтор счётчик гейгера...
"Дом на четыре квартиры - 350к. Получать с этих четырёх хат вы будете где то 3тыщи в месяц. За год вы будете получать.... ээээ... 36тысяч. Ну вот и считайте! Ва только ОКУПАТЬ его придётся лет двадцать! Оно вам надо? Сможете вы шото зарабатывать на этом?..."
Капец специализд, йопта
ДА Я УЖЕ ХОЧУ В КАНАДУ! 10% годовых в канадских баксах - это ли не счастье!!!
Всё просто.
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:12
В первом Видео расчет на 750 баксов в месяц, а во втором оказывается по 750 баксов уже четырехкомнатные в неплохом месте. А сам автор снимает за 350 в центре города. И это некий маленький студенческий городок.
Было бы интересно по Торонто такое видео посмотреть
Сколько интересно налогов нужно отлистать?
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:00
Он сказал что в центре у них стоит ДЕШЕВЛЕ.
А вообще аффтор конечно счетовод ещё тот. Но это и не удивительно. Обычно видосики запиливают нищеброды. Люди, имеющие хаты для сдачи в аренду в Канаде и США обычно на йутубах не страдают хнёй Это конечно не отменяет моей им благодарности за полезную (частично) инфу, но выводы они чаще всего делают хаха-ечные.
Всё просто.
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