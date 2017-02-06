RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 976977978979

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 87
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
7
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
12
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
21%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
17
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 02:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

немного оффтопа.
Аренда в канадских ипенях:

https://www.youtube.com/watch?v=56TkGTPyU1Y

https://www.youtube.com/watch?v=PkS5H82sUjo
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6975
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2857 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:33

rjkz апуеть аффтор счётчик гейгера...
"Дом на четыре квартиры - 350к. Получать с этих четырёх хат вы будете где то 3тыщи в месяц. За год вы будете получать.... ээээ... 36тысяч. Ну вот и считайте! Ва только ОКУПАТЬ его придётся лет двадцать! Оно вам надо? Сможете вы шото зарабатывать на этом?..."

Капец специализд, йопта :shock:
ДА Я УЖЕ ХОЧУ В КАНАДУ! 10% годовых в канадских баксах - это ли не счастье!!!
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2239 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:12

  big539 написав:rjkz апуеть аффтор счётчик гейгера...
"Дом на четыре квартиры - 350к. Получать с этих четырёх хат вы будете где то 3тыщи в месяц. За год вы будете получать.... ээээ... 36тысяч. Ну вот и считайте! Ва только ОКУПАТЬ его придётся лет двадцать! Оно вам надо? Сможете вы шото зарабатывать на этом?..."

Капец специализд, йопта :shock:
ДА Я УЖЕ ХОЧУ В КАНАДУ! 10% годовых в канадских баксах - это ли не счастье!!!

В первом Видео расчет на 750 баксов в месяц, а во втором оказывается по 750 баксов уже четырехкомнатные в неплохом месте. А сам автор снимает за 350 в центре города. И это некий маленький студенческий городок.

Было бы интересно по Торонто такое видео посмотреть

Сколько интересно налогов нужно отлистать?
hume
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 27.12.12
Подякував: 296 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:00

Он сказал что в центре у них стоит ДЕШЕВЛЕ.
А вообще аффтор конечно счетовод ещё тот. Но это и не удивительно. Обычно видосики запиливают нищеброды. Люди, имеющие хаты для сдачи в аренду в Канаде и США обычно на йутубах не страдают хнёй :D Это конечно не отменяет моей им благодарности за полезную (частично) инфу, но выводы они чаще всего делают хаха-ечные. :D
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2239 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 976977978979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, chuk_72, Оранжевый-хит сезона, Васенька і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4790, 4791, 4792
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
47910 4984681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 11:49
Васенька
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
43 15149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 13:39
JenyaKolomiec
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.