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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 88
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
7
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
12
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
20%
18
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:18

  stm написав:
  big539 написав:
  rjkz написав:Я как раз и подумал, что канадские ипеня тебя заинтересуют.

Ты даже не представляешь КАК меня интересуют канадские ипеня! Уже четвёртый, сцуко, год... Я даже аглицкий язык изучаю вовсю.

А надо французский ))) квоты на приезжих там больше ;)


То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:09

  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:32

  hume написав:
  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.


:lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:58

  rjkz написав: :lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:

Вы же размер трусов Егора Крутоголова не знаете (или знаете :shock: )

Так что если вы не собираетесь свал в Канаду, то провинциальный размер квот в каком нить нью браунсвике человек просто знать не может, человек даже не может знать о таком городе.

ПС
Хорошо там где нас нет, это раз.
И вы рассказывайте, это два.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:07

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.


:lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:


Господи, а вы, случайно, не женат? А то бы я "рассказала", кто вы - красивый или умный))
Помогла бы определиться, так сказать :wink:
europa27
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:15

  hume написав:
Так что если вы не собираетесь свал в Канаду, то провинциальный размер квот в каком нить нью браунсвике человек просто знать не может, человек даже не может знать о таком городе.

Людина знати не може, а Гугл може :)
Зараз з доступом до інформації все настільки просто, що за пять-десять хвилин можна бути в курсі майже по будь якому питанню. :)
sun9man
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