Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Я как раз и подумал, что канадские ипеня тебя заинтересуют.
Ты даже не представляешь КАК меня интересуют канадские ипеня! Уже четвёртый, сцуко, год... Я даже аглицкий язык изучаю вовсю.
А надо французский ))) квоты на приезжих там больше
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда? А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда? А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
Господи, а вы, случайно, не женат? А то бы я "рассказала", кто вы - красивый или умный)) Помогла бы определиться, так сказать