Додано: Нед 07 січ, 2018 14:05

SerDem написав: di2gard Думаю лучше отдельный форум , т.к. читать про какие то двери , не интересно - завтра напишут про кровати , потом про очистку воды и т.д. но ведь это не тема этого форума , здесь про инфу кто и как сдает или снимает , анализ цен , обмен опытом , хотя тема интересная , но в другой ветке Думаю лучше отдельный форум , т.к. читать про какие то двери , не интересно - завтра напишут про кровати , потом про очистку воды и т.д. но ведь это не тема этого форума , здесь про инфу кто и как сдает или снимает , анализ цен , обмен опытом , хотя тема интересная , но в другой ветке

Тема про мебель, концепцию ремонта под аренду это как раз и есть обмен опытом. Опыт использования стеклянного столика на кухне для меня лично гораздо интересней, чем по чем сдается однушка с советским ремонтом на Лесном.Кстати теория про толстяков, которые становятся обладателями сломанного столика, на практике может выглядеть так - на столике лежит красивая подстилка и стоять корзинка с фруктами, ножка приклеена Моментом и вы узнаете про сломанный столик только от следующих арендаторов. Редко кто тратит больше 5 минут на поверхностную приемку квартиры. Максимум смотрят, что холодильник на месте и мусорное ведро пустое. А, если вдруг не поленитесь подергать каждую дверцу и ножку и поймаете, вам скажут "тут же небольшая трещинка, ножку мы подклеили, все починили, мы же прожили и платили вам 2 года, ну хорошо, если такой жадный, вычти 500 гривен из залога".Есть люди говорят "Мы сломали, готовы компенсировать", есть такие "Сломалось, почините", есть такие "Что, сломалось? А мы и не видели".