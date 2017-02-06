Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Я как раз и подумал, что канадские ипеня тебя заинтересуют.
Ты даже не представляешь КАК меня интересуют канадские ипеня! Уже четвёртый, сцуко, год... Я даже аглицкий язык изучаю вовсю.
А надо французский ))) квоты на приезжих там больше
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда? А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
rjkz написав: То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда? А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
Господи, а вы, случайно, не женат? А то бы я "рассказала", кто вы - красивый или умный)) Помогла бы определиться, так сказать
SerDem написав:di2gard Думаю лучше отдельный форум , т.к. читать про какие то двери , не интересно - завтра напишут про кровати , потом про очистку воды и т.д. но ведь это не тема этого форума , здесь про инфу кто и как сдает или снимает , анализ цен , обмен опытом , хотя тема интересная , но в другой ветке
Тема про мебель, концепцию ремонта под аренду это как раз и есть обмен опытом. Опыт использования стеклянного столика на кухне для меня лично гораздо интересней, чем по чем сдается однушка с советским ремонтом на Лесном.
Кстати теория про толстяков, которые становятся обладателями сломанного столика, на практике может выглядеть так - на столике лежит красивая подстилка и стоять корзинка с фруктами, ножка приклеена Моментом и вы узнаете про сломанный столик только от следующих арендаторов. Редко кто тратит больше 5 минут на поверхностную приемку квартиры. Максимум смотрят, что холодильник на месте и мусорное ведро пустое. А, если вдруг не поленитесь подергать каждую дверцу и ножку и поймаете, вам скажут "тут же небольшая трещинка, ножку мы подклеили, все починили, мы же прожили и платили вам 2 года, ну хорошо, если такой жадный, вычти 500 гривен из залога". Есть люди говорят "Мы сломали, готовы компенсировать", есть такие "Сломалось, почините", есть такие "Что, сломалось? А мы и не видели".
rjkz написав:Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?
- Лучше все-таки в отдельной ветке.
Ребяты. Это все-таки немного финансовый форум. Не нужно тут это. Как и "отдам хомячка в добрые руки". Идите например на строимдом. Там все это давным-давно есть. И "отдам даром" и "продам остатки стройматериалов" и многое другое.