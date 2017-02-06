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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 89
1. більше 10 000 долл. екв./міс
8%
7
2. 10 000 долл. екв./міс
6%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
13%
12
5. 3 000 долл. екв./міс
16%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
21%
19
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
6%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:18

  stm написав:
  big539 написав:
  rjkz написав:Я как раз и подумал, что канадские ипеня тебя заинтересуют.

Ты даже не представляешь КАК меня интересуют канадские ипеня! Уже четвёртый, сцуко, год... Я даже аглицкий язык изучаю вовсю.

А надо французский ))) квоты на приезжих там больше ;)


То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:09

  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:32

  hume написав:
  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.


:lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:58

  rjkz написав: :lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:

Вы же размер трусов Егора Крутоголова не знаете (или знаете :shock: )

Так что если вы не собираетесь свал в Канаду, то провинциальный размер квот в каком нить нью браунсвике человек просто знать не может, человек даже не может знать о таком городе.

ПС
Хорошо там где нас нет, это раз.
И вы рассказывайте, это два.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:07

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
То фигня, если по федералке идти, то без проблем можно попасть. А французский нужен только в Квебеке и немного в Нью-Брансуике, но там того Нью-Брансуика - случайно перешагнуть можно. Но в Квебеке меньше денег, хотя провинциальная квота конечно 50 тыщ против 2-х в Нью-Брансуике. Зато федеральная в этом году увеличена с 250 до 300 тыщ, а до 2020 будет увеличена до 350 тыщ. И проходной бал снижается каждый год.

Почему вы ещё не в Канаде? Я смотрю вы знаете о Канаде намного больше, чем среднестатистические канадцы, вы знаете даже всех блогеров.


:lol:
Да как та обезьяна - не могу понять то ли красивый, то ли умный.
:mrgreen:

Я еще дизель-шоу смотрю - мне туда?
А еще ролики о единоборствах - только я все еще не Чак Норрис и не Брюс Ли.
:lol:


Господи, а вы, случайно, не женат? А то бы я "рассказала", кто вы - красивый или умный))
Помогла бы определиться, так сказать :wink:
europa27
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:15

  hume написав:
Так что если вы не собираетесь свал в Канаду, то провинциальный размер квот в каком нить нью браунсвике человек просто знать не может, человек даже не может знать о таком городе.

Людина знати не може, а Гугл може :)
Зараз з доступом до інформації все настільки просто, що за пять-десять хвилин можна бути в курсі майже по будь якому питанню. :)
sun9man
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:42

rjkz https://100realty.ua/news/pokazateli-ry ... im-mesacam
Показатели рынка аренды в декабре немного уступали предыдущим месяцам
По количеству сделок декабрь просел на 12%, а по сумме затрат – на 10%.
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zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 14:05

  SerDem написав:di2gard Думаю лучше отдельный форум , т.к. читать про какие то двери , не интересно - завтра напишут про кровати , потом про очистку воды и т.д. но ведь это не тема этого форума , здесь про инфу кто и как сдает или снимает , анализ цен , обмен опытом , хотя тема интересная , но в другой ветке

Тема про мебель, концепцию ремонта под аренду это как раз и есть обмен опытом. Опыт использования стеклянного столика на кухне для меня лично гораздо интересней, чем по чем сдается однушка с советским ремонтом на Лесном.

Кстати теория про толстяков, которые становятся обладателями сломанного столика, на практике может выглядеть так - на столике лежит красивая подстилка и стоять корзинка с фруктами, ножка приклеена Моментом и вы узнаете про сломанный столик только от следующих арендаторов. Редко кто тратит больше 5 минут на поверхностную приемку квартиры. Максимум смотрят, что холодильник на месте и мусорное ведро пустое. А, если вдруг не поленитесь подергать каждую дверцу и ножку и поймаете, вам скажут "тут же небольшая трещинка, ножку мы подклеили, все починили, мы же прожили и платили вам 2 года, ну хорошо, если такой жадный, вычти 500 гривен из залога".
Есть люди говорят "Мы сломали, готовы компенсировать", есть такие "Сломалось, почините", есть такие "Что, сломалось? А мы и не видели".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 20:27

  di2gard написав:
  sun9man написав:
  rjkz написав:Народ, такое предложение или вопрос - в рамках ветки имеет-ли смысл внедрить практику продажи/обмена техники, мебели, каких-то остатков после ремонтов?

- Лучше все-таки в отдельной ветке.


Ребяты.
Это все-таки немного финансовый форум.
Не нужно тут это. Как и "отдам хомячка в добрые руки".
Идите например на строимдом.
Там все это давным-давно есть. И "отдам даром" и "продам остатки стройматериалов" и многое другое.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 01:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Господа лендлорды, похоже у нас появился конкурент:
http://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhim ... 5-mlrd.htm
rjkz
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