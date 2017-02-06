Ганьбитися як жалюгідний блазень - то ваша звичка.
Я писав, що очікую в 2018 вихід середніх доходів до рівня 2013 - так. 2018 рік тільки-но розпочався.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ганьбитися як жалюгідний блазень - то ваша звичка.
Я писав, що очікую в 2018 вихід середніх доходів до рівня 2013 - так. 2018 рік тільки-но розпочався.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:12
Ну, рік розпочався просто "шикарно" для рожевоокулярників. Девальвація гривни відразу на 7.5%.
Через пару місяців я домалюю графіки - побачимо і "зростання ЗП" в Куйові в доларовому еквіваленті, і "підйом укро-економіки за рахунок продажу зерна й бурштину".
Ще "достойні" новини для орендного КРЖН "В Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории."
Тобто в Польщу офіційно переїхав чималий український обласний центр. Це правдиві дані, а не рожевоокулярні "бла-бла-бла" з кущів про тіньову укро-економіку. Ура????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:11
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
5 минут это примерно метров 400-500 быстрым шагом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:08
Тогда 15 минутная пешая доступность - это 1200-1500 м.
Я считаю что это нормально. Более чем.
Я вот планирую ребенка в школу отдавать - 1200 м до школы от дома. Это нормально. Для первоклассника. Так что - взрослый не сможет без напряга то же расстояние пройти? Курить меньше надо.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тогда 15 минутная пешая доступность - это 1200-1500 м.
Я считаю что это нормально. Более чем.
Я вот планирую ребенка в школу отдавать - 1200 м до школы от дома. Это нормально. Для первоклассника. Так что - взрослый не сможет без напряга то же расстояние пройти? Курить меньше надо.[/quote]Так я и говорю, что это вполне нормальное расстояние, в среднем выходит около 1 км.
Слишком близко метро = также близко к оживлённым улицам, шуму, ларьками/киосками/базарам и проч., что у меня вызывает одни негативные эмоции. При этом расстояния 500-1500 м пешком не занимает много времени и не является особой проблемой ни зимой ни летом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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