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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 91
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
8
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
21%
19
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Фейслес, Ви не пам,ятаєте, хто обіцяв підйом середньої доларової ЗП по Києву в 2018 до рівня 2013, а потім ганебно втік у кущі?

Ганьбитися як жалюгідний блазень - то ваша звичка.
Я писав, що очікую в 2018 вихід середніх доходів до рівня 2013 - так. 2018 рік тільки-но розпочався.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:12

  Faceless написав:
  Frant написав:Фейслес, Ви не пам,ятаєте, хто обіцяв підйом середньої доларової ЗП по Києву в 2018 до рівня 2013, а потім ганебно втік у кущі?

Ганьбитися як жалюгідний блазень - то ваша звичка.
Я писав, що очікую в 2018 вихід середніх доходів до рівня 2013 - так. 2018 рік тільки-но розпочався.

Ну, рік розпочався просто "шикарно" для рожевоокулярників. Девальвація гривни відразу на 7.5%.
Через пару місяців я домалюю графіки - побачимо і "зростання ЗП" в Куйові в доларовому еквіваленті, і "підйом укро-економіки за рахунок продажу зерна й бурштину". :mrgreen:


Зображення

Ще "достойні" новини для орендного КРЖН "В Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории."
Тобто в Польщу офіційно переїхав чималий український обласний центр. Це правдиві дані, а не рожевоокулярні "бла-бла-бла" з кущів про тіньову укро-економіку. Ура???? :mrgreen:

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhes ... korda.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:11

  Faceless написав:
  rjkz написав:Я вообще не понимаю мантр на 100 м до метро! 50 м до метро! 10 метров до метро! Нафига?

Кстати да. Имхо, слишком близко к метро, если речь о жилой недвижимости - это только минус. Оптимальное расстояние - от 5 до 15 мин пешком.


5 минут? Это какое расстояние?
Метров 300?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Я вообще не понимаю мантр на 100 м до метро! 50 м до метро! 10 метров до метро! Нафига?

Кстати да. Имхо, слишком близко к метро, если речь о жилой недвижимости - это только минус. Оптимальное расстояние - от 5 до 15 мин пешком.


5 минут? Это какое расстояние?
Метров 300?


5 минут это примерно метров 400-500 быстрым шагом.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:08

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Кстати да. Имхо, слишком близко к метро, если речь о жилой недвижимости - это только минус. Оптимальное расстояние - от 5 до 15 мин пешком.


5 минут? Это какое расстояние?
Метров 300?


5 минут это примерно метров 400-500 быстрым шагом.


Тогда 15 минутная пешая доступность - это 1200-1500 м.
Я считаю что это нормально. Более чем.
Я вот планирую ребенка в школу отдавать - 1200 м до школы от дома. Это нормально. Для первоклассника. Так что - взрослый не сможет без напряга то же расстояние пройти? Курить меньше надо.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 01:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4263332:Faceless"]
Кстати да. Имхо, слишком близко к метро, если речь о жилой недвижимости - это только минус. Оптимальное расстояние - от 5 до 15 мин пешком.


5 минут? Это какое расстояние?
Метров 300?


5 минут это примерно метров 400-500 быстрым шагом.


Тогда 15 минутная пешая доступность - это 1200-1500 м.
Я считаю что это нормально. Более чем.
Я вот планирую ребенка в школу отдавать - 1200 м до школы от дома. Это нормально. Для первоклассника. Так что - взрослый не сможет без напряга то же расстояние пройти? Курить меньше надо.[/quote]Так я и говорю, что это вполне нормальное расстояние, в среднем выходит около 1 км.
Слишком близко метро = также близко к оживлённым улицам, шуму, ларьками/киосками/базарам и проч., что у меня вызывает одни негативные эмоции. При этом расстояния 500-1500 м пешком не занимает много времени и не является особой проблемой ни зимой ни летом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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