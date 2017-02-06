Додано: Суб 13 січ, 2018 12:35

kingkongovets написав: по поводу так любимой николаем моршинской:

1) парень, который меняет мне картриджи в фильтре имеет диплом химфака кпи и раньше работал там, где производят моршинскую - или вы всерьез считаете, шо вся моршинская, продаваемая во всем мире бьет из земли? - так вот она производится точно таким же методом из артезианской по поводу так любимой николаем моршинской:1) парень, который меняет мне картриджи в фильтре имеет диплом химфака кпи и раньше работал там, где производят моршинскую - или вы всерьез считаете, шо вся моршинская, продаваемая во всем мире бьет из земли? - так вот она производится точно таким же методом из артезианской

2) попробуйте приготовить чай или кофе из моршинской и из талой, или фильтрованной - сразу почувствуете разницу во вкусе, моршинская для этого не годится

кстати, то шо фильтрованная вода якобы вымывает соли из организма скорее миф, это мне говорили и врачи и химики





бутылированная вода содержит мало кислорода, в отличии от фильтрованной - просто запустите в нее живую рыбку и увидите сколько она там проживет, я фильтрованную воду проверял - норм, годится, фильтры рулят, таскать упаковками воду из магазина - сакс

зы: у меня элекрочайник из нержавейки, которому уже лет пять, внутри как зеркало, если вам это шото говорит

1.В принципе не доказуемо ни да ни нет.2.Парня могли уволить и разойтись не мирно - теперь поносит почем зря. Это как вариант.3. Одно и то-же предприятие разливает ( в Вашем варианте производят) Моршинскую, и производит Аляску и импортирует Боржоми (или тоже газует водопроводную фильтрованную? А?).4.Я не знаю в каких объемах разливается Моршинская и куда она поставляется, но почему-бы ей и не быть из источника? Боржоми ДАВНО продается в огромных количествах, Миргородская тоже очень давно, но не в таких объемах, а Моршинская лет 10 как имеет такие большие продажи. "ВСЕ ВРУТ?" (с)Сейчас сижу, пью кофе из Моршинской - все Ок, равно как и каждый день. Более чем доволен.Абсолютно согласен - чушь. Соли вымывает ДИСТИЛИРОВАННАЯ вода - это факт. Ввиду естественного насыщения воды солями. Фильтрованная-же вода должна быть очищена от механических и химических примесей. И тут интересный момент - произвести физическую очистку воды относительно не сложно, но вот химическая очистка должна производиться реактивами на каждый вид загрязнения, а для этого надо знать точно химический состав примесей. Долейте уксус или спирт (желательно 4 части спирта на 6 частей воды) в воду и прогоните раствор через фильтр механической очистки - и спирт и уксус никуда не денутся. Угольный фильтр - один из простейших химических фильтров, но он очищает не все. Например, формальдегиду абсолютно по барабану наличие активного углерода - он сам этим углеродом наполнен по самое нехочу, аналогично бензолы. С бактериальными загрязнениями угольные фильтры как-то справляется, но для этого и кипячения хватит. С очисткой от других загрязнений нужны реактивы на каждый вид. Как Вы это себе представляете?Кстати, вода в Киеве проверяется на содержание примесей, согласно норм 1982 года. С тех пор качественный состав сливаемого в Днепр д.ма очень изменился. Но на это все не проверяется. А так как никто не знает состав воды, то соостветственно и не известны реактивы для нейтрализации. И я выше писал - забор воды в водопровод ведется вверх по течению Днепра - поближе к Чернобылю - Вы думаете Ваш фильтр еще и дезактивацию проводит?И? В чем прикол? зачем Вам в воде кислород? Вы-то не рыбка! У рыбки - жабры! Она получает кислород растворенный в воде. А у ККЦа, я так подозреваю, легкие и он дышит воздухом. Вот если из воздуха удалить кислород или даже просто снизить концентрацию на 50-70%, тогда будет тоже что и с рыбкой, но рыбка в воде с кислородом будет жива даже если ККЦу нечем будет дышать. Разница в устройстве органов дыхания - Вы согласны?О! И у меня такой-же! И тоже чистый! И у любого у кого стоит фильтр очищающий от катионов кальция, магния и калия чайник будет чистый. Но бензолам и формальдегидам ни фильтр ни кипячение не страшны. Мало того, при значительном нагреве в водопроводной воде происходят химические реакции с продуцированием веществ которых не было в сырой воде. И они не всегда безопасные. Например, я по зомбоящику видел сюжет (из разряда "какстрашножить!!!") о том, что после кипячения вода из киевского водопровода приобретает свойства, вызывающие в организме человека слипание эритроцитов в крови. Правда это или "утка" - не знаю. Почитайте, поищите.