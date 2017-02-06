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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 92
1. більше 10 000 долл. екв./міс
9%
8
2. 10 000 долл. екв./міс
5%
5
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
2
4. 5 000 долл. екв./міс
14%
13
5. 3 000 долл. екв./міс
15%
14
6. 2 000 долл. екв./міс
20%
18
7. 1 000 долл. екв./міс
22%
20
8. 750 долл. екв./міс
7%
6
9. 350 долл. екв./міс
5%
5
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:58

Пусть лучше человек таскает домой простую воду в больших баклажках, и тратит на неё оверпрайс, чем таскает такие же количества бухла, ящетаю.
Просто это было сказано в контексте переноса больших масс домашнего хрючелова, на что было сделано резонное замечание, что такого усёру можно избежать, просто установив фильтр. Дальше же пошли философствования и фаллометрия на тему статусного потребления и правильности выбора, что, впрочем, абсолютно нормально для современного форума :D

P.S. про Моршинскую (учитывая что я сам ею торгую 8) ). Моршинская - это СИЛА! Люди! пейти моршинскую, и да пребудет с вами СИЛА, целые ПОЧКИ, а со мной - БАБЛО на новую хату! :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:35

  kingkongovets написав:по поводу так любимой николаем моршинской:
1) парень, который меняет мне картриджи в фильтре имеет диплом химфака кпи и раньше работал там, где производят моршинскую - или вы всерьез считаете, шо вся моршинская, продаваемая во всем мире бьет из земли? - так вот она производится точно таким же методом из артезианской

1.В принципе не доказуемо ни да ни нет.
2.Парня могли уволить и разойтись не мирно - теперь поносит почем зря. Это как вариант.
3. Одно и то-же предприятие разливает ( в Вашем варианте производят) Моршинскую, и производит Аляску и импортирует Боржоми (или тоже газует водопроводную фильтрованную? А?).
4.Я не знаю в каких объемах разливается Моршинская и куда она поставляется, но почему-бы ей и не быть из источника? Боржоми ДАВНО продается в огромных количествах, Миргородская тоже очень давно, но не в таких объемах, а Моршинская лет 10 как имеет такие большие продажи. "ВСЕ ВРУТ?" (с)
2) попробуйте приготовить чай или кофе из моршинской и из талой, или фильтрованной - сразу почувствуете разницу во вкусе, моршинская для этого не годится

Сейчас сижу, пью кофе из Моршинской - все Ок, равно как и каждый день. Более чем доволен.

кстати, то шо фильтрованная вода якобы вымывает соли из организма скорее миф, это мне говорили и врачи и химики

Абсолютно согласен - чушь. Соли вымывает ДИСТИЛИРОВАННАЯ вода - это факт. Ввиду естественного насыщения воды солями. Фильтрованная-же вода должна быть очищена от механических и химических примесей. И тут интересный момент - произвести физическую очистку воды относительно не сложно, но вот химическая очистка должна производиться реактивами на каждый вид загрязнения, а для этого надо знать точно химический состав примесей. Долейте уксус или спирт (желательно 4 части спирта на 6 частей воды :lol: ) в воду и прогоните раствор через фильтр механической очистки - и спирт и уксус никуда не денутся. Угольный фильтр - один из простейших химических фильтров, но он очищает не все. Например, формальдегиду абсолютно по барабану наличие активного углерода - он сам этим углеродом наполнен по самое нехочу, аналогично бензолы. С бактериальными загрязнениями угольные фильтры как-то справляется, но для этого и кипячения хватит. С очисткой от других загрязнений нужны реактивы на каждый вид. Как Вы это себе представляете?
Кстати, вода в Киеве проверяется на содержание примесей, согласно норм 1982 года. С тех пор качественный состав сливаемого в Днепр д.ма очень изменился. Но на это все не проверяется. А так как никто не знает состав воды, то соостветственно и не известны реактивы для нейтрализации. И я выше писал - забор воды в водопровод ведется вверх по течению Днепра - поближе к Чернобылю - Вы думаете Ваш фильтр еще и дезактивацию проводит?


бутылированная вода содержит мало кислорода, в отличии от фильтрованной - просто запустите в нее живую рыбку и увидите сколько она там проживет, я фильтрованную воду проверял - норм, годится, фильтры рулят, таскать упаковками воду из магазина - сакс


И? В чем прикол? зачем Вам в воде кислород? Вы-то не рыбка! У рыбки - жабры! Она получает кислород растворенный в воде. А у ККЦа, я так подозреваю, легкие и он дышит воздухом. Вот если из воздуха удалить кислород или даже просто снизить концентрацию на 50-70%, тогда будет тоже что и с рыбкой, но рыбка в воде с кислородом будет жива даже если ККЦу нечем будет дышать. Разница в устройстве органов дыхания - Вы согласны?

зы: у меня элекрочайник из нержавейки, которому уже лет пять, внутри как зеркало, если вам это шото говорит


О! И у меня такой-же! И тоже чистый! И у любого у кого стоит фильтр очищающий от катионов кальция, магния и калия чайник будет чистый. Но бензолам и формальдегидам ни фильтр ни кипячение не страшны. Мало того, при значительном нагреве в водопроводной воде происходят химические реакции с продуцированием веществ которых не было в сырой воде. И они не всегда безопасные. Например, я по зомбоящику видел сюжет (из разряда "какстрашножить!!!" :lol: ) о том, что после кипячения вода из киевского водопровода приобретает свойства, вызывающие в организме человека слипание эритроцитов в крови. Правда это или "утка" - не знаю. Почитайте, поищите.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:40

  big539 написав:Пусть лучше человек таскает домой простую воду в больших баклажках, и тратит на неё оверпрайс, чем таскает такие же количества бухла, ящетаю.
Просто это было сказано в контексте переноса больших масс домашнего хрючелова, на что было сделано резонное замечание, что такого усёру можно избежать, просто установив фильтр. Дальше же пошли философствования и фаллометрия на тему статусного потребления и правильности выбора, что, впрочем, абсолютно нормально для современного форума :D

P.S. про Моршинскую (учитывая что я сам ею торгую 8) ). Моршинская - это СИЛА! Люди! пейти моршинскую, и да пребудет с вами СИЛА, целые ПОЧКИ, а со мной - БАБЛО на новую хату! :lol:


Биг!
Если-бы ты торговал Моршинской хотя-бы в пределах Куйова, я-бы у тебя только и покупал - чего только не сделаешь, чтобы хороший человек обзавелся еще одной хатой! :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:55

Хлопцы, не спорьте, Моршинскую разливают из аутентичных скважин.
ИМХО лучшая питьевая вода в Украине.
А вот Миргородская например подходит только людям с пониженной кислотностью, которых в % очень мало.

Я например знаю человека который пьет только Перье. Ну клямка такая у человека. И? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:Хлопцы, не спорьте, Моршинскую разливают из аутентичных скважин.
ИМХО лучшая питьевая вода в Украине.
А вот Миргородская например подходит только людям с пониженной кислотностью, которых в % очень мало.

Я например знаю человека который пьет только Перье. Ну клямка такая у человека. И? 8)
Плюсую.
На тему фильтрованное - после обратного осмоса это почти дистиллилованная
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:37

  kingkongovets написав:зы: у меня элекрочайник из нержавейки, которому уже лет пять, внутри как зеркало, если вам это шото говорит

Это осмос. ( 0 - dH, рН 3,5) Для приготовления кофе... чая - гуд. Лучше вкус + лучше заваривается. Пить каждый день - категорически нет.
ПС. Слухи об отвратительном качестве киевской водопроводной воды сильно преувеличены.
В Киев вода поступает из 3 источников. Соответственно есть свои территориальные особенности. (Оболонь преимущественно на артезианской воде)
Основное что нужно знать: Весной есть сезонное увеличение содержания нитратов. Ну и хлор конечно. Сейчас всплеск гепатита, хлорируют больше обычного, я без реактивов, носом это чувствую.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:04

  UA написав:Это осмос. ( 0 - dH, рН 3,5) Для приготовления кофе... чая - гуд. Лучше вкус + лучше заваривается. Пить каждый день - категорически нет.


Че вдруг ?

Весь мир пьет уже десятилетиями.
Alex6
 
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