Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Пусть лучше человек таскает домой простую воду в больших баклажках, и тратит на неё оверпрайс, чем таскает такие же количества бухла, ящетаю. Просто это было сказано в контексте переноса больших масс домашнего хрючелова, на что было сделано резонное замечание, что такого усёру можно избежать, просто установив фильтр. Дальше же пошли философствования и фаллометрия на тему статусного потребления и правильности выбора, что, впрочем, абсолютно нормально для современного форума
P.S. про Моршинскую (учитывая что я сам ею торгую ). Моршинская - это СИЛА! Люди! пейти моршинскую, и да пребудет с вами СИЛА, целые ПОЧКИ, а со мной - БАБЛО на новую хату!
kingkongovets написав:по поводу так любимой николаем моршинской: 1) парень, который меняет мне картриджи в фильтре имеет диплом химфака кпи и раньше работал там, где производят моршинскую - или вы всерьез считаете, шо вся моршинская, продаваемая во всем мире бьет из земли? - так вот она производится точно таким же методом из артезианской
1.В принципе не доказуемо ни да ни нет. 2.Парня могли уволить и разойтись не мирно - теперь поносит почем зря. Это как вариант. 3. Одно и то-же предприятие разливает ( в Вашем варианте производят) Моршинскую, и производит Аляску и импортирует Боржоми (или тоже газует водопроводную фильтрованную? А?). 4.Я не знаю в каких объемах разливается Моршинская и куда она поставляется, но почему-бы ей и не быть из источника? Боржоми ДАВНО продается в огромных количествах, Миргородская тоже очень давно, но не в таких объемах, а Моршинская лет 10 как имеет такие большие продажи. "ВСЕ ВРУТ?" (с)
2) попробуйте приготовить чай или кофе из моршинской и из талой, или фильтрованной - сразу почувствуете разницу во вкусе, моршинская для этого не годится
Сейчас сижу, пью кофе из Моршинской - все Ок, равно как и каждый день. Более чем доволен.
кстати, то шо фильтрованная вода якобы вымывает соли из организма скорее миф, это мне говорили и врачи и химики
Абсолютно согласен - чушь. Соли вымывает ДИСТИЛИРОВАННАЯ вода - это факт. Ввиду естественного насыщения воды солями. Фильтрованная-же вода должна быть очищена от механических и химических примесей. И тут интересный момент - произвести физическую очистку воды относительно не сложно, но вот химическая очистка должна производиться реактивами на каждый вид загрязнения, а для этого надо знать точно химический состав примесей. Долейте уксус или спирт (желательно 4 части спирта на 6 частей воды ) в воду и прогоните раствор через фильтр механической очистки - и спирт и уксус никуда не денутся. Угольный фильтр - один из простейших химических фильтров, но он очищает не все. Например, формальдегиду абсолютно по барабану наличие активного углерода - он сам этим углеродом наполнен по самое нехочу, аналогично бензолы. С бактериальными загрязнениями угольные фильтры как-то справляется, но для этого и кипячения хватит. С очисткой от других загрязнений нужны реактивы на каждый вид. Как Вы это себе представляете? Кстати, вода в Киеве проверяется на содержание примесей, согласно норм 1982 года. С тех пор качественный состав сливаемого в Днепр д.ма очень изменился. Но на это все не проверяется. А так как никто не знает состав воды, то соостветственно и не известны реактивы для нейтрализации. И я выше писал - забор воды в водопровод ведется вверх по течению Днепра - поближе к Чернобылю - Вы думаете Ваш фильтр еще и дезактивацию проводит?
бутылированная вода содержит мало кислорода, в отличии от фильтрованной - просто запустите в нее живую рыбку и увидите сколько она там проживет, я фильтрованную воду проверял - норм, годится, фильтры рулят, таскать упаковками воду из магазина - сакс
И? В чем прикол? зачем Вам в воде кислород? Вы-то не рыбка! У рыбки - жабры! Она получает кислород растворенный в воде. А у ККЦа, я так подозреваю, легкие и он дышит воздухом. Вот если из воздуха удалить кислород или даже просто снизить концентрацию на 50-70%, тогда будет тоже что и с рыбкой, но рыбка в воде с кислородом будет жива даже если ККЦу нечем будет дышать. Разница в устройстве органов дыхания - Вы согласны?
зы: у меня элекрочайник из нержавейки, которому уже лет пять, внутри как зеркало, если вам это шото говорит
О! И у меня такой-же! И тоже чистый! И у любого у кого стоит фильтр очищающий от катионов кальция, магния и калия чайник будет чистый. Но бензолам и формальдегидам ни фильтр ни кипячение не страшны. Мало того, при значительном нагреве в водопроводной воде происходят химические реакции с продуцированием веществ которых не было в сырой воде. И они не всегда безопасные. Например, я по зомбоящику видел сюжет (из разряда "какстрашножить!!!" ) о том, что после кипячения вода из киевского водопровода приобретает свойства, вызывающие в организме человека слипание эритроцитов в крови. Правда это или "утка" - не знаю. Почитайте, поищите.
big539 написав:Пусть лучше человек таскает домой простую воду в больших баклажках, и тратит на неё оверпрайс, чем таскает такие же количества бухла, ящетаю. Просто это было сказано в контексте переноса больших масс домашнего хрючелова, на что было сделано резонное замечание, что такого усёру можно избежать, просто установив фильтр. Дальше же пошли философствования и фаллометрия на тему статусного потребления и правильности выбора, что, впрочем, абсолютно нормально для современного форума
P.S. про Моршинскую (учитывая что я сам ею торгую ). Моршинская - это СИЛА! Люди! пейти моршинскую, и да пребудет с вами СИЛА, целые ПОЧКИ, а со мной - БАБЛО на новую хату!
Биг! Если-бы ты торговал Моршинской хотя-бы в пределах Куйова, я-бы у тебя только и покупал - чего только не сделаешь, чтобы хороший человек обзавелся еще одной хатой!
Хлопцы, не спорьте, Моршинскую разливают из аутентичных скважин. ИМХО лучшая питьевая вода в Украине. А вот Миргородская например подходит только людям с пониженной кислотностью, которых в % очень мало.
Я например знаю человека который пьет только Перье. Ну клямка такая у человека. И?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:Хлопцы, не спорьте, Моршинскую разливают из аутентичных скважин. ИМХО лучшая питьевая вода в Украине. А вот Миргородская например подходит только людям с пониженной кислотностью, которых в % очень мало.
Я например знаю человека который пьет только Перье. Ну клямка такая у человека. И?
Плюсую. На тему фильтрованное - после обратного осмоса это почти дистиллилованная
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kingkongovets написав:зы: у меня элекрочайник из нержавейки, которому уже лет пять, внутри как зеркало, если вам это шото говорит
Это осмос. ( 0 - dH, рН 3,5) Для приготовления кофе... чая - гуд. Лучше вкус + лучше заваривается. Пить каждый день - категорически нет. ПС. Слухи об отвратительном качестве киевской водопроводной воды сильно преувеличены. В Киев вода поступает из 3 источников. Соответственно есть свои территориальные особенности. (Оболонь преимущественно на артезианской воде) Основное что нужно знать: Весной есть сезонное увеличение содержания нитратов. Ну и хлор конечно. Сейчас всплеск гепатита, хлорируют больше обычного, я без реактивов, носом это чувствую.